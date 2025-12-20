Nach Umbruch stabilisiert

Der TSV Wolfsanger geht mit einem guten Gefühl in die Winterpause. Platz sieben zur Saisonhälfte ist für Trainer Patrick Gries mehr als nur eine Momentaufnahme, sondern das Ergebnis eines gelungenen Neuaufbaus.

„Wir hatten im Sommer einen ziemlichen Umbruch. Daher ist alles gut“, fasst Gries die Hinrunde sachlich zusammen. Besonders positiv hebt der Trainer die Integration der vielen jungen Neuzugänge hervor. Aus einer neu zusammengestellten Mannschaft ist rasch ein funktionierendes Kollektiv geworden. „Wir sind ein echtes Team geworden. Alle verstehen sich und ihre Rollen“, betont Gries – ein Faktor, der sich nicht nur im Tabellenbild, sondern auch in der Stabilität der Leistungen widerspiegelt. Ein schmerzhafter Rückschlag war allerdings die Verletzung von Titus Trittel. Mit 13 Treffern war er nicht nur der torgefährlichste Spieler der Wolfsanger, sondern auch ein Symbol für die sportliche Entwicklung der Mannschaft. „Das müssen wir erstmal kompensieren“, sagt Gries nüchtern.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am 23. Januar 2026. Der Fokus liegt klar auf der konditionellen Basis sowie auf der Weiterentwicklung der defensiven Spielanlage. Ziel ist es, konstanter zu werden und mehr Spiele ohne Gegentor zu gestalten. „Wir schauen von Spiel zu Spiel“, so Gries, der zugleich betont, dass seine Mannschaft in der Hinrunde bereits gezeigt habe, „dass wir jeden schlagen können“.