Nach Umbruch im Sommer - Putzbrunner SV plant Aufholjagd Coach Grotzki visiert Tabellenplatz zwischen drei und sechs an

Vor dieser Saison hätte manche beim Putzbrunner SV mit dem Aufstieg geliebäugelt, berichtet Trainer Mario Grotzki – kein Wunder, nachdem das Team in den Jahren zuvor stets unter den Top Vier in der Kreisklasse 5 gelandet war.

Putzbrunn – Schließlich fehlte in der Hinserie ein halbes Dutzend Spieler aufgrund von Auslandsaufenthalten, Verletzungen und Krankheiten. Und dieser Aderlass war mit ein Grund, weshalb der PSV in 15 Spielen nur 17 Punkte holte und aktuell auf Tabellenplatz neun überwintert. „Ich hatte oft nur elf Spieler zu Verfügung, sodass sich die Mannschaft von selbst aufgestellt hat“, sagt Mario Grotzki, der im Sommer Philipp Würdinger abgelöst hat. Im neuen Jahr werde sich die Personalsituation jedoch entspannen, hofft der Coach. „Unser Ziel ist es, noch einen Tabellenplatz zwischen drei und sechs zu erreichen.“

Nicht mehr an diesem Unterfangen mitwirken wird Cengiz Kiyak, der den Verein verlassen hat. Dazu will Routinier Sebastian Kindermann – der 41-Jährige kickte einst beim SV Heimstetten in der Landesliga – kürzertreten, und der in Unterhaching ausgebildete Vitus Jäger legt eine Pause ein. Der Stürmer hat in der laufenden Saison vier Tore markiert; gar noch besser waren seine Teamkollegen Sebastian Süß (9) und Lukas Grotzki (8). Ohnehin steht der PSV mit 42 Treffern gut da. Doch weil es gleichzeitig satte 42 Gegentore setzte, rangiert der Klub derzeit fernab der Spitzengruppe.