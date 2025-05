Nach überzeugender Vorstellung: Teisbach holt Niederbayern-Titel

Die Gäste erwischten einen perfekten Start. Innenverteidiger Luis Hager war nach einem Eckball per Kopf zum 0:1 (8.) erfolgreich. Der Treffer gab dem Ost-Champion aber keine Sicherheit, Teisbach drückte hingegen aufs Gaspedal. Die Hausherren verbuchten eine Reihe guter Möglichkeiten, konnten sich aber erst in der 43. Minute für ihren hohen Aufwand belohnen. Nach einer Eckball-Variante köpfte Philipp Zahn zum überfälligen 1:1-Ausgleich ein.











Auch in den zweiten Durchgang erwischten die Blau-Weißen den besseren Start. Nach einem perfekt vorgetragenen Konter scheiterte Maximilian Meindl zunächst an DJK-Schlussmann Elias Weiß, versenkte aber den Nachschuss aus spitzem Winkel zum 2:1-Führungstreffer (51.). Vornbach präsentierte isch in der Folgezeit zwar besser als in den ersten 45 Minuten, unter anderem setze Daniel Fuchs einen Freistoß an den Querbalken, doch mit dem 3:1 (71.) war der Drops endgültig gelutscht. Nach einem erneuten blitzsauber ausgespielten Umschaltmoment wurde der agile Flügelflitzer Meindl im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Christian Biersack mega-souverän zum 3:1-Endstand. Die Schwarz-Mannen mühten sich zwar in der verbleibenden Spielzeit, am verdienten Sieg des FCT änderte sich allerdings nichts mehr.