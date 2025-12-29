Nach Überraschungswechsel, schnell Wohlfühlfaktor

– Foto: Brennpunkt Orange

Im Sommer ging es für Martin Skaba nach vielen erfolgreichen Jahren weg vom SV 09 Arnstadt nach Bad Frankenhausen. Der Wechsel danach kam für fast alle Beteiligte überraschend - auch ein wenig für Skaba selbst. Am Ende führten einige Umstände und Zufälle zueinander. Nach der Hinrunde steht fest: Martin Skaba ist angekommen in der Nordthüringer Kurstadt. VEREINSINTERVIEW des SV BW '91 Bad Frankenhausen

BW91: Wie waren deine ersten Monate in Bad Frankenhausen?

Martin Skaba: Ja das kam sehr plötzlich und unerwartet. Die ersten Monate in Bad Frankenhausen waren eine sehr schöne Zeit. Ich habe viele herzliche Menschen auf und neben dem Platz kennengelernt, die mir das Ankommen leicht gemacht haben. Das Training und die Spiele mit der Mannschaft bereiten mir viel Freude und man merkt, dass der Verein sich insgesamt gut entwickelt. Daher ist es schön, ein Teil davon zu sein. BW91: Gab es einen Moment in dem du dachtest „Alles richtig gemacht“

Martin: Tatsächlich schon nach dem 1. Punktspiel gegen Schott Jena. Der Sieg, aber insbesondere das Auftreten der Mannschaft, hat mir gezeigt, dass wir eine konkurrenzfähige Truppe beisammen haben und wir nicht im Abstiegskampf stecken werden.

BW91: Wer hat dir das Ankommen in Frankenhausen besonders „leicht“ gemacht?

Martin: Ich nenne hier mal Jonas Langner stellvertretend für die “Jungs aus Erfurt”. Er hat mich insbesondere in der Vorbereitung und den ersten Saisonmonaten sehr oft mit dem Auto mitgenommen, ist eine Frohnatur und weiß auch ein kühles Getränk nach dem Training zu schätzen ;). BW91: Wie schätzt du die Hinrunde ein?

Martin: Die Hinrunde inklusive des Erreichen des Pokalhalbfinales – mein persönlich größter Pokalerfolg – war sicherlich nicht so schlecht. Wir haben einige tolle Siege eingefahren (z.B. Schott Jena, Fahner Höhe und Nordhausen) und insbesondere defensiv sehr stabil gestanden. Dennoch haben wir auch noch viele Punkte liegen gelassen, was man an der bescheidenen Auswärtsbilanz ablesen kann. In Summe ist der 5. Platz, denke ich, ein gutes Abbild unserer Leistungen.