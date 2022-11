Sieben Spiele hat der SV Niederbachem mittlerweile absolviert. – Foto: Elmar Cüpper

Nach Überraschungs-Comeback: So schlägt sich Niederbachem Bezirksliga, Staffel 4: Eigentlich war der SV Niederbachem abgestiegen, hatte schon einige Spiele in der Bonner A-Liga absolviert. Jetzt darf der SVN doch in der Bezirksliga ran - ein erstes Zwischenfazit.

Unabhängig vom Ausgang dieser Saison, ist es für den SV Niederbachem jetzt schon eine Verrückte. Ende der vergangenen Saison waren die Bonner denkbar dramatisch aus der Bezirksliga abgestiegen. Steigt man aus der Bezirksliga ab, dann muss man in der Kreisliga A spielen. Das galt auch für Niederbachem - allerdings nur bis Ende September.

Parallel zum Saisonstart lief nämlich noch ein Verfahren: Niederbachem klagte, dass der Abstieg wegen des Rückzugs von Germania Windeck aus der Landesliga in die Kreisliga B nicht rechtens sei. Und der SV bekam Recht. Lange Auswärtsfahrten, kein Nachrüsten Doch neben der Freude über den verspäteten Klassenerhalt, brachte die Situation auch Probleme mit sich. Zum einen die vielfach diskutierte und beinahe ebenso häufig kritisierte Einteilung in die vierte Staffel. Der Bonner Verein misst sich in dieser Saison mit Teams aus Aachen, Düren und Heinsberg - regelmäßige Auswärtsfahrten im dreistelligen Kilometerbereich inklusive. Das birgt Kosten und ist auch was den Zeitaufwand und die ökologische Belastung angeht, schwierig nachvollziehbar. Die Begründung des Fußball-Verbandes Mittelrhein war, dass damit der geringste Eingriff im Spielplan nötig wäre, da Niederbachem einfach den Platz des zurückgezogenen 1. FC Heinsberg-Lieck übernahm. Ein anderes Problem war logischerweise der Kader. Durch die späte Entscheidung konnte der Verein personell nicht mehr reagieren. Die Mannschaft war allerdings für die Kreisliga A zusammengestellt, die Bezirksliga konnte im Sommer nicht als Argument genutzt werden, um Verstärkung nach Niederbachem zu holen. Nach Auftaktsieg in die Niederlagenserie

Keine einfache Ausgangslage also. Und ein erstes Zwischenfazit zeigt: Bisher läuft es alles andere als rund. Der SVN hat nach sieben Spielen erst drei Punkte eingesammelt und steht in der Tabelle - die noch nicht aussagekräftig ist, da die Konkurrenz vier oder teilweise sogar fünf Spiele mehr hat - auf dem letzten Platz. Dabei ging es so vielversprechend los. Bei seinem Comeback in der Liga, fertigte der SV den Abstiegskandidaten Columbia Donnerberg mit 6:1 ab. Den Schwung aus dem geglückten Auftakt, konnte das Team von Trainer Sascha Strack nicht mit in die Folgewochen nehmen. Denn seit dem 6:1-Erfolg regnete es - meist sogar deutliche - Niederlagen. Gerade die Defensive scheint nicht gefestigt: Zweimal gab es vier Gegentore, zweimal fünf, einmal sechs und gegen Rasensport Brand sogar sieben. Wichtiges Duell am Wochenende

So., 13.11.2022, 15:15 Uhr SV Niederbachem Niederbachem FC Roetgen Roetgen 15:15 PUSH