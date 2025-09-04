Nach Überraschung am Mittwoch: Beckerich jetzt gegen den CSG!

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Während Differdingen am Mittwoch sein Nachholspiel in der BGL Ligue in Mamer spät mit 4:1 gewann, sind die Vereine aus den unteren Divisionen dieser Tage im Pokal im Einsatz. In der Vorrunde der „Coupe de Luxembourg“ gelang gleich zwei tiefer klassierten Teams eine Überraschung: Absteiger Reisdorf (D3) setzte sich gegen Erpeldingen (D2) nach Elfmeterschießen durch und trifft nur 70 Stunden nach seinem ersten Pokalauftritt am Samstag auf Echternach (D1).
Beckerich (D3) kegelte nach zwei Treffern und davon einem späten von Guedes seinen Liga-Rivalen aus der vergangenen Saison, Aspelt (D2), aus dem Wettbewerb und darf sich nun auf ein Gastspiel des viermaligen Pokalsiegers Grevenmacher (D1) freuen. Während das Duell der Zweitdivisionäre Gasperich und Kayl-Tetingen an die Gastgeber ging, ließ das der Drittdivisionäre zwischen Grevels und Wilwerwiltz eine in der ersten Halbzeit haushoch überlegene Gästemannschaft erkennen. Gasperich spielt in der nächsten Runde in Colmar-Berg (D3), Wilwerwiltz empängt Moutfort (D2).
Nic Goerens vom FC Excelsior gegenüber FuPa: „Die ersten vierzig Minuten des Spiels haben wir klar verschlafen. Das spiegelt überhaupt nicht das wider, was wir in der Vorbereitung gezeigt und trainiert hatten. Ich fand, dass wir erst in den letzten fünf Minuten der 1.Halbzeit anfingen, Fußball zu spielen. Wir zeigten erst da die leichten Dinge, die sitzen müssen, z.B. einen einfachen Doppelpass, den Gegner laufenlassen, so wie Wilwerwiltz es mit uns getan hat.“
Am Mittwoch
In einer vorverlegten und insgesamt guten Begegnung der 1.Hauptrunde der „Coupe de Luxembourg“ setzte sich Mensdorf (D1) bereits am Mittwochabend mit 4:2 gegen Harlingen (D2) durch und steht als erstes Team in der 2.Runde.
Am Freitag
Bereits am Freitag spielt Lasauvage (D2) gegen den Ligarivalen aus Küntzig, Vianden (D2) bekommt es mit einem starken Lintgen (D1) zu tun, das bereits in der Spielzeit 2024-2025 für Furore in beiden Pokalwettbewerben sorgte und beim FC Orania favorisiert sein wird.
Am Samstag
Am Samstag stechen ebenfalls einige Partien hervor. Dalheim (D2) trifft so z.B. auf den erst im vergangenen Mai in die 2.Division aufgestiegenen CS Bourscheid, mit Bastendorf und dem CSO stehen sich zwei Erstdivisionäre aus unterschiedlichen Bezirken gegenüber. Die Partie Christnach – Ell gab es am vergangenen Wochenende erst „um Essig“ in der Meisterschaft. Dem 0:0 vom Sonntag wird im Pokal natürlich sicher eine Entscheidung folgen, es stellt sich nur die Frage wann und für wen.
Zwischen Mertert-Wasserbillig und Gilsdorf, Remich-Bous und Useldingen, Sanem und Äischdall, Itzig und Beggen, Sandweiler und Wintger sowie Diekirch und Kopstal treten etliche Teams aus der 1.Division gegeneinander an. Dies trifft auch auf die Ligarivalen Medernach und Hosingen zu. Bei diesem Duell kommt es ebenfalls bereits zu einer Revanche, konnten die Gastgeber doch vor knapp zwei Wochen an gleicher Stelle klar mit 5:2 in der Meisterschaft gewinnen.
Ulflingen (D2) trifft dann noch in einem Derby auf den Co-Leader des 1.Bezirks der 1.Division, den FF Norden 02, gegen den man einen schweren Stand haben dürfte. Mit Folschette begrüßt ein Zweitdivisionär aus dem 1.Bezirk einen aus dem 2.Bezirk, nämlich Steinfort, in der Partie Heiderscheid - Clerf stehen sich zwei Mannschaften aus der gleichen Liga gegenüber (D2S1). Auch bei Nörtzingen - Pratzerthal-Redingen messen sich zwei Zweitdivisionäre aus unterschiedlichen Bezirken.
__________________
Hinweis
