Nach Überraschung am Mittwoch: Beckerich jetzt gegen den CSG!

Rückblick auf die Vorrunde

Während Differdingen am Mittwoch sein Nachholspiel in der BGL Ligue in Mamer spät mit 4:1 gewann, sind die Vereine aus den unteren Divisionen dieser Tage im Pokal im Einsatz. In der Vorrunde der „Coupe de Luxembourg“ gelang gleich zwei tiefer klassierten Teams eine Überraschung: Absteiger Reisdorf (D3) setzte sich gegen Erpeldingen (D2) nach Elfmeterschießen durch und trifft nur 70 Stunden nach seinem ersten Pokalauftritt am Samstag auf Echternach (D1).

Beckerich (D3) kegelte nach zwei Treffern und davon einem späten von Guedes seinen Liga-Rivalen aus der vergangenen Saison, Aspelt (D2), aus dem Wettbewerb und darf sich nun auf ein Gastspiel des viermaligen Pokalsiegers Grevenmacher (D1) freuen. Während das Duell der Zweitdivisionäre Gasperich und Kayl-Tetingen an die Gastgeber ging, ließ das der Drittdivisionäre zwischen Grevels und Wilwerwiltz eine in der ersten Halbzeit haushoch überlegene Gästemannschaft erkennen. Gasperich spielt in der nächsten Runde in Colmar-Berg (D3), Wilwerwiltz empängt Moutfort (D2).

Goerens: „spiegelt überhaupt nicht wider, was wir in der Vorbereitung trainiert hatten“

Nic Goerens vom FC Excelsior gegenüber FuPa: „Die ersten vierzig Minuten des Spiels haben wir klar verschlafen. Das spiegelt überhaupt nicht das wider, was wir in der Vorbereitung gezeigt und trainiert hatten. Ich fand, dass wir erst in den letzten fünf Minuten der 1.Halbzeit anfingen, Fußball zu spielen. Wir zeigten erst da die leichten Dinge, die sitzen müssen, z.B. einen einfachen Doppelpass, den Gegner laufenlassen, so wie Wilwerwiltz es mit uns getan hat.“

Video-Interview mit Gilles Schmitz (Kiischpelt)