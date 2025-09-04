 2025-09-04T13:21:47.781Z

Pokal
Wilwerwiltz darf am Samstag gleich noch einmal im Pokal ran
Wilwerwiltz darf am Samstag gleich noch einmal im Pokal ran – Foto: paul@lsn.sarl

Nach Überraschung am Mittwoch: Beckerich jetzt gegen den CSG!

Mit Video! Auch Reisdorf setzt sich gegen höherklassiges Team durch und darf gegen Echternach ran

Rückblick auf die Vorrunde

Während Differdingen am Mittwoch sein Nachholspiel in der BGL Ligue in Mamer spät mit 4:1 gewann, sind die Vereine aus den unteren Divisionen dieser Tage im Pokal im Einsatz. In der Vorrunde der „Coupe de Luxembourg“ gelang gleich zwei tiefer klassierten Teams eine Überraschung: Absteiger Reisdorf (D3) setzte sich gegen Erpeldingen (D2) nach Elfmeterschießen durch und trifft nur 70 Stunden nach seinem ersten Pokalauftritt am Samstag auf Echternach (D1).

Beckerich (D3) kegelte nach zwei Treffern und davon einem späten von Guedes seinen Liga-Rivalen aus der vergangenen Saison, Aspelt (D2), aus dem Wettbewerb und darf sich nun auf ein Gastspiel des viermaligen Pokalsiegers Grevenmacher (D1) freuen. Während das Duell der Zweitdivisionäre Gasperich und Kayl-Tetingen an die Gastgeber ging, ließ das der Drittdivisionäre zwischen Grevels und Wilwerwiltz eine in der ersten Halbzeit haushoch überlegene Gästemannschaft erkennen. Gasperich spielt in der nächsten Runde in Colmar-Berg (D3), Wilwerwiltz empängt Moutfort (D2).

Goerens: „spiegelt überhaupt nicht wider, was wir in der Vorbereitung trainiert hatten“

Nic Goerens vom FC Excelsior gegenüber FuPa: „Die ersten vierzig Minuten des Spiels haben wir klar verschlafen. Das spiegelt überhaupt nicht das wider, was wir in der Vorbereitung gezeigt und trainiert hatten. Ich fand, dass wir erst in den letzten fünf Minuten der 1.Halbzeit anfingen, Fußball zu spielen. Wir zeigten erst da die leichten Dinge, die sitzen müssen, z.B. einen einfachen Doppelpass, den Gegner laufenlassen, so wie Wilwerwiltz es mit uns getan hat.“

Video-Interview mit Gilles Schmitz (Kiischpelt)

Gestern, 20:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
3
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
6
n.E.
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
0
5
+Video

👉 Fotogalerie

Gestern, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
3
1
Abpfiff

1.Runde

Am Mittwoch

In einer vorverlegten und insgesamt guten Begegnung der 1.Hauptrunde der „Coupe de Luxembourg“ setzte sich Mensdorf (D1) bereits am Mittwochabend mit 4:2 gegen Harlingen (D2) durch und steht als erstes Team in der 2.Runde.

Gestern, 20:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
4
2
Abpfiff

Am Freitag

Bereits am Freitag spielt Lasauvage (D2) gegen den Ligarivalen aus Küntzig, Vianden (D2) bekommt es mit einem starken Lintgen (D1) zu tun, das bereits in der Spielzeit 2024-2025 für Furore in beiden Pokalwettbewerben sorgte und beim FC Orania favorisiert sein wird.

Morgen, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
20:00live

Am Samstag

Am Samstag stechen ebenfalls einige Partien hervor. Dalheim (D2) trifft so z.B. auf den erst im vergangenen Mai in die 2.Division aufgestiegenen CS Bourscheid, mit Bastendorf und dem CSO stehen sich zwei Erstdivisionäre aus unterschiedlichen Bezirken gegenüber. Die Partie Christnach – Ell gab es am vergangenen Wochenende erst „um Essig“ in der Meisterschaft. Dem 0:0 vom Sonntag wird im Pokal natürlich sicher eine Entscheidung folgen, es stellt sich nur die Frage wann und für wen.

Zwischen Mertert-Wasserbillig und Gilsdorf, Remich-Bous und Useldingen, Sanem und Äischdall, Itzig und Beggen, Sandweiler und Wintger sowie Diekirch und Kopstal treten etliche Teams aus der 1.Division gegeneinander an. Dies trifft auch auf die Ligarivalen Medernach und Hosingen zu. Bei diesem Duell kommt es ebenfalls bereits zu einer Revanche, konnten die Gastgeber doch vor knapp zwei Wochen an gleicher Stelle klar mit 5:2 in der Meisterschaft gewinnen.

Ulflingen (D2) trifft dann noch in einem Derby auf den Co-Leader des 1.Bezirks der 1.Division, den FF Norden 02, gegen den man einen schweren Stand haben dürfte. Mit Folschette begrüßt ein Zweitdivisionär aus dem 1.Bezirk einen aus dem 2.Bezirk, nämlich Steinfort, in der Partie Heiderscheid - Clerf stehen sich zwei Mannschaften aus der gleichen Liga gegenüber (D2S1). Auch bei Nörtzingen - Pratzerthal-Redingen messen sich zwei Zweitdivisionäre aus unterschiedlichen Bezirken.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
16:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC Schengen
FC SchengenSchengen
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
SC Ell
SC EllEll
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
FC Käerch
FC KäerchKäerch
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
18:00live

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
US Folschette
US FolschetteFolschette
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
18:00

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
AS Wintger
AS WintgerWintger
18:00

Sa., 06.09.2025, 19:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
19:00live

Paul Krier