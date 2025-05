Nach überraschender Niederlage: SV Bad Tölz muss in die Relegation

FC Rottach-Egern - SC Rot-Weiß Bad Tölz 3:2 (0:1) – Trotz einer 1:0-Pausenführung durch einen Treffer von Jonas Fottner (21.) meinte RW-Coach Adrian Ackermann: „Das war solide, mehr aber nicht.“ Was nach dem Seitenwechsel passierte, bezeichnete der Tölzer Trainer kurz und bündig als „Tiefschlaf“. Innerhalb von nur sieben Minuten drehten die Hausherren die Partie. Nach zwei verletzungsbedingten Auswechslungen kamen die Rot-Weißen nicht mehr richtig in Tritt. Der Ausgleich bahnte sich an, der dann auch durch Tobias Schlichtner (59.) erfolgte. Samet Yilmazer (63.) schoss Rottach mit 2:1 in Front und Franz Pietzko (66.) sorgte mit einem Freistoßtreffer in den Winkel für die Vorentscheidung. Erneut Fottner (77.) gelang lediglich noch die Ergebniskorrektur für die Tölzer zum 2:3-Endstand. Das Ergebnis hätte allerdings auch deutlicher ausfallen können, doch RW-Keeper Fabian Metzger klärte zweimal in Folge hervorragend; zudem trafen die Gastgeber in der Schlussphase nur die Latte.

