Nach über zwei Jahrzehnten: Verbandsligist verabschiedet Torhüter

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Der FC Rottenburg hat den Klassenerhalt in der Verbandsliga Württemberg über die Relegation geschafft und richtet den Blick nun auf die neue Saison. Neben nur wenigen personellen Veränderungen endet eine außergewöhnlich lange Spielerkarriere: Torhüter Maximilian Blesch verabschiedet sich nach mehr als zwei Jahrzehnten im Trikot des Vereins.

Mit dem Abschied des 35-Jährigen verliert der FC Rottenburg eine prägende Identifikationsfigur. Insgesamt 22 Jahre gehörte Maximilian Blesch dem Verein an. Zum Ende der vergangenen Saison beendet der Torhüter seine aktive Laufbahn. In einer emotionalen Mitteilung würdigte der Verein vor allem seinen Einfluss auf die jüngeren Spieler, die auf und neben dem Platz von seiner Erfahrung und seinem Auftreten profitiert hätten.

Auch wenn Blesch in den vergangenen Jahren nicht mehr durchgehend Stammtorhüter war, blieb er ein wichtiger Bestandteil des Kaders. Nach Stationen beim SV Hirrlingen kehrte er 2021 zum FC Rottenburg zurück und begleitete den sportlichen Aufschwung des Vereins. Er erlebte den Aufstieg aus der Bezirksliga Alb in die Landesliga sowie ein Jahr später den direkten Sprung in die Verbandsliga mit. In der abgelaufenen Spielzeit kam er zu einem Einsatz in der Verbandsliga. Insgesamt stehen für ihn in seiner Laufbahn 119 Pflichtspiele.