Nach über einem Jahr Verletzungspause: Müller feiert SVH-Comeback Testspiel in Heimstetten von Patrik Stäbler · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Comeback: Severin Müller (r.) hatte sich vor knapp einem Jahr in der Bayernligapartie gegen Ismaning das Kreuzband gerissen. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Heimstetten unterliegt im Testspiel gegen Türkgücü München mit 0:2. Severin Müller wird in der zweiten Halbzeit eingewechselt – knapp ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss.

Der Höhepunkt dieses Testspiels kommt aus Sicht des SV Heimstetten Mitte der zweiten Hälfte. Denn da wird im Duell gegen Türkgücü München Severin Müller eingewechselt, der sich vor knapp einem Jahr in der Bayernligapartie gegen Ismaning das Kreuzband gerissen hatte. Ex-Heimstettner trifft für Türkgücü „Für ihn war das ein großer Moment“, sagt Co-Spielertrainer Lukas Riglewski über die Rückkehr des SVH-Eigengewächses und Vizekapitäns. „Mit seiner Energie und seiner positiven Überzeugung hilft er uns extrem.“ Abgesehen von Müllers Comeback bot der Auftritt gegen den Landesligisten aus München jedoch nur wenig Erbauliches für Heimstetten. So verlor der Favorit im eigenen Sportpark mit 0:2 und kassierte damit die zweite Testspielniederlage nach dem 4:5 gegen den TSV 1860 Rosenheim Ende Juni.