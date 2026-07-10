Nach über einem Jahr Verletzungspause: Müller feiert SVH-Comeback

Der SV Heimstetten unterliegt im Testspiel gegen Türkgücü München mit 0:2. Severin Müller wird in der zweiten Halbzeit eingewechselt – knapp ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss.
Der Höhepunkt dieses Testspiels kommt aus Sicht des SV Heimstetten Mitte der zweiten Hälfte. Denn da wird im Duell gegen Türkgücü München Severin Müller eingewechselt, der sich vor knapp einem Jahr in der Bayernligapartie gegen Ismaning das Kreuzband gerissen hatte.
„Für ihn war das ein großer Moment“, sagt Co-Spielertrainer Lukas Riglewski über die Rückkehr des SVH-Eigengewächses und Vizekapitäns. „Mit seiner Energie und seiner positiven Überzeugung hilft er uns extrem.“ Abgesehen von Müllers Comeback bot der Auftritt gegen den Landesligisten aus München jedoch nur wenig Erbauliches für Heimstetten. So verlor der Favorit im eigenen Sportpark mit 0:2 und kassierte damit die zweite Testspielniederlage nach dem 4:5 gegen den TSV 1860 Rosenheim Ende Juni.
„Unsere erste Halbzeit war nicht gut“, räumt Riglewski ein. „Wir waren nicht mutig und sind auch nicht in die Zweikämpfe gekommen.“ Auf der anderen Seite erwischte Türkgücü einen Traumstart – dank eines früheren SVH-Kickers. So brachte Mohamad Awata die Gäste nach zwei Minuten in Führung; sein 0:1 war zugleich der Pausenstand.
Im zweiten Durchgang habe seine Elf deutlich besser gespielt, berichtet Heimstettens Co-Spielertrainer. Allein trotz guter Chancen wollte den Platzherren kein Tor gelingen. Vielmehr traf Mohamed Bekaj kurz vor Schluss zum 0:2-Endstand.
Für den SVH steht nun an diesem Samstag um 14 Uhr ein letzter Test gegen den Bezirksligisten TuS Holzkirchen an. Erstmals um Ligapunkte geht es dann am 21. Juli, wenn Heimstetten um 18.30 Uhr beim FC Pipinsried antritt. (ps)