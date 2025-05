Nach über 40 Jahren wieder Bezirksliga? SV Polling fehlen noch zwei Schritte bis zum Aufstieg

Kreisligist SV Polling steht nach 40 Jahren vor der Rückkehr in die Bezirksliga. Auf den Spitzenreiter wartet in den letzten Spielen ein machbares Restprogramm.

Ziemlich genau vier Jahrzehnte sind vergangen, da eine Pollinger Fußball-Mannschaft als Bezirksligist firmierte. Jetzt schickt sich eine neue Generation an, dieses Kunststück zu wiederholen. Der 3:1-Erfolg am vergangenen Sonntag beim bisherigen Spitzenreiter SV Münsing hat Spuren hinterlassen. Noch am folgenden Tag bedurfte Bükers Stimme der Pflege. „Ich war sicher einer der lautesten an der Seitenlinie“, bekennt der Abteilungsleiter der Pollinger Fußballer. Neben den Verantwortlichen begleitete eine beachtliche Fanschar die Klosterdörfler zum Münsinger Sportgelände am Hartlweg. Büker verortete nahezu die Hälfte der rund 500 Zuschauer im Gästelager. „Die Mannschaft bewegt den Ort“, hat der Funktionär beobachtet. „Man hat derzeit das Gefühl, die Jungs sind unbesiegbar und wachsen jede Woche noch mehr über sich hinaus.“

Damit beantwortet sich Bükers rhetorische Frage, warum dieser Hype „erst jetzt“ möglich sei, obwohl die Mannschaft fast deckungsgleich mit der der Vorjahre ist. Weil die Spieler ganz offensichtlich dergestalt gestrickt sind, dass sie „jemanden brauchen, der viel mit ihnen redet“. Ein weiterer Faktor ist das Ausbleiben von Neben- und Störgeräuschen. Trotz üppigen Kaders wird keinerlei Unzufriedenheit von Seiten der Spieler zur Schau gestellt, wenn Einsatzzeiten kurz ausfallen oder gar ausbleiben. Gleichwohl hat Jochner für die neue Saison noch keine Zusage gegeben. „Wir tun aber alles dafür, dass er das bald tut“, betont Büker. Bei dem Großweiler erkennt die Spartenleitung einen hohen Identifikationsgrad mit dem Klub – trotz der noch kur㈠zen Verweildauer des 42-Jährigen beim SVP.

Machbares Restprogramm gegen Unterammergau und Waldram: „Keine Gegner, die wir unterschätzen können“

Ehe die Modalitäten über eine Weiterbeschäftigung finalisiert werden, beschäftigt sich Jochner mit dem Restprogramm. Der Papierform nach ist es eher leicht, für die Spieler aber trotzdem fordernd. Unterammergau und Waldram sind laut Büker „beileibe keine Gegner, die wir unterschätzen können“. Beide Opponenten stecken in der Vorbereitung auf die Abstiegs-Relegation. „Wir müssen im Kopf klar bleiben, dürfen keine verrückten Sachen machen“, unterstreicht der Coach. Denn der Status des Tabellenführers könne zur Bürde werden, wie jüngst auf Münsinger Seite zu erkennen war.

Bewässerungsanlage und Kunstrasenplatz sind im Gespräch

Gelingt in anderthalb Wochen tatsächlich der Aufstieg, dann dürfen Aktive und Fans weit länger diesen Erfolg feiern als die Verantwortlichen. Büker erläutert, dass man seit geraumer Zeit an der Infrastruktur rund um den Klub arbeite. Ein von offizieller Seite gefördertes LED-Flutlicht wird im Sommer den Trainingsplatz hell ausleuchten. Eine im Spielfeld integrierte Bewässerungsanlage ist im Gespräch, ebenso ein Kunstrasenplatz. Der aber ist für den SVP allein nicht zu finanzieren. Büker spricht von Konzepten, die man entwerfen wolle für „die Umsetzung in einigen Jahren“. Auch in Münsing habe es nahezu ein Jahrzehnt gedauert und vielschichtiger Spenden bedurft.

An erster Stelle steht freilich der Kader. Das Gros der Spieler ist 30 Jahre oder älter und der Nachwuchs für die kommenden Jahre „nicht so stark gesät“. Zumindest steht fest, dass es nach der Saison keine Abgänge geben wird. Ein talentierter Perspektivspieler aus der Starnberger Jugend steht als erster Zugang fest. Die Pollinger schauen sich in allen Richtungen um. Wichtig seien die charakterliche Eignung und Integrationsfähigkeit im Team. Gibt es dann mal Absagen, wie die von Viktor Neveling, den sie gern aus Raisting losgeeist hätten – kein Problem. Selbiges würde auch darauf zutreffen, wenn die Zeit der Pollinger in der Bezirksliga nur von überschaubarer Dauer sein sollte. Aber daran denkt beim SVP aktuell wirklich niemand. (Oliver Rabuser)