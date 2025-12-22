Nach über 35 Jahren bei Türkgücü München: Akkay kündigt Rücktritt an

– Foto: Imago/Beautiful Sports

Große Veränderungen stehen bei Türkgücü München an. Kurz vor Weihnachten verkündet Präsident Taskin Akkay seinen Rücktritt.

München – Er begleitete Türkgücü München durch Höhen und Tiefen: Taskin Akkay. Doch damit ist nun Schluss. Nach über 35 Jahren im Verein verlässt der 59-Jährige nun den Münchner Klub nach langjähriger Arbeit im Vorstand und als Präsident. „Der Vorstand des Türkgücü München teilt mit, dass der 1. Vorsitzende Taskin Akkay im Rahmen der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung im März 2026 sein Amt niederlegen wird“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

„Weg für neue Ideen“: Taskin Akkay verlässt Türkgücü München „Taskın Akkay ist seit mehr als 35 Jahren in verantwortlicher Funktion für den Verein tätig, bereits zu Zeiten von Ataspor. Er war eine der zentralen Persönlichkeiten bei der damaligen Fusion von Türkgücü und Ataspor und hat diesen Prozess maßgeblich mitgestaltet. Diese Zusammenführung stellte einen entscheidenden Meilenstein in der Vereinsgeschichte dar und bildete die Grundlage für die weitere sportliche und strukturelle Entwicklung des heutigen Türkgücü München“, heißt es in dem Statement. „Die Entscheidung zur angekündigten Amtsniederlegung erfolgt in einer sportlich wie wirtschaftlich herausfordernden Phase bewusst und vorausschauend. Ziel ist es, neue Impulse, personelle Weiterentwicklungen sowie mögliche neue strategische und wirtschaftliche Perspektiven für den Verein zu ermöglichen.“