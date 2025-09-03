Nach über 30 Jahren: Ruhrpott-Trainerlegende macht sofort Schluss

Manfred "Manni" Wölpper ist einer der erfolgreichsten Trainer im NRW-Amateurfußball. Seine Karriere an der Seitenlinie begann 1993 bei der TSG Dülmen in der drittklassigen Oberliga und endet 32 Jahre später beim VfB Hüls in der Bezirksliga Staffel 9. Denn der 67-Jährige beendet zum zweiten Mal mit sofortiger Wirkung seine Karriere.

So tat er es bereits im Sommer 2024 nach dem verpassten Westfalenliga-Aufstieg mit der TSG Dülmen, die er 2022 übernommen hatte. Doch sein Ex-Club aus Hüls, den er bereits um die Jahrtausendwende in der damals viertklassigen Oberliga trainiert hatte, konnte ihn im Dezember 2024 für ein Engagement mitten im Bezirksliga-Abstiegskampf überzeugen. Wölpper führte den VfB mit einer starken Rückrunde ins gesicherte Mittelfeld, wird nun aber nach nur drei Spieltagen in der neuen Saison nicht nur mehr in Hüls an der Seitenlinie stehen, sondern nirgendwo mehr. Wie der Verein aus Marl am 29. August bekanntgab, hat Wölpper sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung gestellt.

Es brauche sich aber niemand sorgen machen, so Manfred Wölpper in der "Marler Zeitung". Beim VfB Hüls wird nun der bisherige Co-Trainer Timo Koscholleck die Position des Cheftrainers bekleiden und dabei von Patrick Pelzel als Co-Trainer und Tobias Rantzow als Torwarttrainer unterstützt. "Wir wünschen Manni alles Gute, vor allem Gesundheit, und danken ihm für sein Engagement beim VfB. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass Timo mit seinem Team die erfolgreiche Arbeit fortführen wird", erklärt Hüls' Fußballabteilungsleiter Hakan Simsir.