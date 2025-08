Nach über 20 Jahren: Bischofsmais holt wieder einen Bezirksliga-Sieg

Im Mai 2005 konnte der SV Bischofsmais letztmal einen Dreier in der Bezirksliga holen. In der Abstiegssaison der Schwarz-Gelben feierte man am vorletzten Spieltag einen 4:0-Sieg gegen den TSV Tann. Mehr als 20 Jahre später konnte man in vierthöchsten Amateurklasse wieder dreifach punkten. Im Aufsteiger-Vergleich gegen den SV Hofkirchen glückte den Waiderln dank eines Treffers von Mittelfeld-Lenker Martin Suchy ein 1:0-Heimerfolg. Bemerkenswerte Randnotiz: SVB-Spielercoach Marco Eder stand auch schon vor zwei Jahrzehnten gegen Tann auf dem grünen Rasen und war bereits als 22-jähriger Jungspund Torjäger seines Heimatvereins.





Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Wir haben eine ordentliche erste Hälfte gespielt, in der wir das bessere Team waren und sogar höher als 1:0 führen hätten können. Fakt ist allerdings auch, dass wir momentan einige Spieler im Team haben, die aus den verschiedensten Gründen in den vergangenen Wochen wenig bis gar nicht trainieren konnten. Deshalb haben wir nach einer Stunde kräftemäßig stark abgebaut und Hofkirchen war dann überlegen. Am Ende war unser Sieg dann sicherlich auch etwas glücklich. Trotzdem war es ein sehr wichtiger Dreier, der uns den kommenden Aufgaben etwas optimistischer entgegenblicken lässt."





Thomas Hidringer (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Die ersten 45 Minuten waren von unserer Seite richtig schlecht. Bischofsmais war in einer auf sehr mäßigen Niveau stehenden ersten Hälfte zielstrebiger und der Pausenstand ging in Ordnung. Im zweiten Abschnitt waren wir haushoch überlegen. Wir hatten gefühlt 80, 90 Prozent Ballbesitz und hatten genug Gelegenheiten, um die Begegnung noch zu drehen. Diese Niederlage tut brutal weh, denn gerade gegen unser direkten Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt müssen wir unsere Punkte holen."