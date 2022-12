Nach Turniersieg am Sonntag frühes Aus SV Auersmacher: In Saarlouis war im Viertelfinale Endstation

Die Oberliga-Fußballer des SV Auersmacher haben ein anstrengendes Wochenende hinter sich. Am Freitagabend wurde die mannschaftsinterne Weihnachtsfeier bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, am Samstagabend gab es zum Ausschwitzen den Turniersieg in St. Ingbert, dem am Sonntag eine weitere Turnier-Teilnahme in Saarlouis folgte, die im Viertelfinale endete.

"Die Jungs waren heute richtig kaputt und müde", verteidigte Jan Berger, der Trainer des RPS-Oberligisten, sein Team nach dem Viertelfinal-Aus beim Turnier des SSV Saarlouis. Am Freitag vertraten die A-Junioren das Oberliga-Team, das gleichzeitig seine Weihnachtsfeier beging. Die ging bis in den frühen Samstagmorgen, am Abend gewann die Berger-Truppe quasi zum Ausschwitzen das Hallenturnier des SV Bliesmengen-Bolchen in der St. Ingberter Wallerfeldhalle. Da die A-Junioren am Freitag als Gruppensieger für den SVA die Zwischenrunde sicherten, trat das Oberliga-Team am Sonntagnachmittag zur Zwischenrunde in der Saarlouiser Stadtgartenhalle zu seinem zweiten Turnier innerhalb von 24 Stunden an. Zunächst schien auch hier alles glatt zu laufen, gegen den Oberliga-Konkurrenten SV Elversberg II gab es eine knappen 4:3-Erfolg, der Verbandsligist SV Rohrbach wurde 10:1 bezwungen. Im Viertelfinale traf Berger, der früher beim 1. FC Saarbrücken Jugendleiter und Juniorentrainer war, auf das Landesligateam seines alten Vereins. Zunächst war die Begegnung ausgeglichen. Dann wusste sich Auersmacher zunächst nur mit zwei Foulspielen zu helfen, was eine Gegenreaktion der Malstatter hervorrief. Diese begingen dann zuerst bei 2:1-Führung ihr fünftes Mannschafts-Foul. Jedes weitere Foul hätte dem SVA einen Siebenmeter beschert. Nur Sekunden später erzielten die Malstatter das 3:1 - und gewannen schließlich mit 6:2. "Wir haben da den Moment verpasst, das Spiel an uns zu reißen, dennoch können wir nach den zwei Tagen mit dem turniersieg und der Viertelfinalteilnahme zufrieden sein. Elversberg war in der ersten Zwischenrunden-Begegnung ein richtig schwerer Gegner", sagte Berger abschließend. Der Drittliga-Nachwuchs gewann das Turnier dann auch mit einem 6:0-Kantersieg im Finale gegen die Zweite des 1. FC Saarbrücken.