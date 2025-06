Nach Turnaround: Füchse treffen Trainerentscheidung

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

03.06. +++ Füchse treffen Trainerentscheidung

Sanel Begzadic und Moris Fikic übernahmen Anfang April auf der Trainerbank der Füchse. Nach zwei Niederlagen zu Beginn schafften beide mit dem Berlin-Ligisten den Turnaround, sind mittlerweile seit sechs Spielen ungeschlagen und werden auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. Das gaben die Reinickendorfer am Dienstag bekannt.