Nach turbulenter Anfangsphase: Verden dominiert Kellerduell

Auf dem Kunstrasen legte der FCV durch Lukas Muszong vor - 0:1 (5.). Doch die Führung hatte nur kurzzeitig Bestand. Denn auch die Hausherren suchten den Weg nach vorne und kreierten Torszenen. Niklas Richter war sowohl in Minute 16 als auch 20 zur Stelle und drehte die Partie binnen kurzen Zeitabstandes. Doch die Reiterstädter fanden durch den von Muszong bedienten Jalte Röpe eine schnelle Antwort - 2:2 (22.). Danach beruhigte sich das Geschehen, was dem FC Verden in die Karten spielte. Er bekam mehr Kontrolle und ging durch Dennis Hoins, der unter der Woche seine Zusage für ein weiteres Jahr gab, noch vor der Pause in Führung. Keine 180 Sekunden nach dem Seitenwechsel stellte Kevin Klee per Kopf auf 2:4. Den 2:5-Schlusspunkt setzte Muszong per an Jan-Ole Müller verursachten Foulelfmeter.