Nach turbulenten Monaten

Damit endet bei der SG Wehretal eine unruhige Phase auf der Kommandobrücke. Zunächst hatte sich der Verein nach fast fünf Jahren aus gesundheitlichen Gründen einvernehmlich von Gerd Werner getrennt. Anschließend übernahmen Matthias Achtner, Olaf Axt, Markus Engel und Björn Berger vorübergehend die Verantwortung, ehe Sebastian Nölke und Marcus Stöwer als neues Trainergespann vorgestellt wurden.

Doch auch diese Lösung war nicht von Dauer. Nölke verließ den Verein bereits nach kurzer Zeit wieder zum Saisonende, sodass die SG Wehretal erneut handeln musste. Mit der Verpflichtung von Oliver Heeg soll nun wieder mehr Kontinuität einkehren.