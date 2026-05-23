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Nach turbulenten Monaten
SG Wehretal präsentiert Oliver Heeg als neuen Trainer
Die SG Wehretal hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt und Oliver Heeg als neuen Coach vorgestellt. In den sozialen Medien kündigte der Kreisoberligist an, mit „frischem Wind“ in die neue Spielzeit zu gehen und setzt dabei auf einen Trainer, der die Mannschaft sportlich weiterentwickeln und zugleich den Teamgeist stärken soll.
Damit endet bei der SG Wehretal eine unruhige Phase auf der Kommandobrücke. Zunächst hatte sich der Verein nach fast fünf Jahren aus gesundheitlichen Gründen einvernehmlich von Gerd Werner getrennt. Anschließend übernahmen Matthias Achtner, Olaf Axt, Markus Engel und Björn Berger vorübergehend die Verantwortung, ehe Sebastian Nölke und Marcus Stöwer als neues Trainergespann vorgestellt wurden.
Doch auch diese Lösung war nicht von Dauer. Nölke verließ den Verein bereits nach kurzer Zeit wieder zum Saisonende, sodass die SG Wehretal erneut handeln musste. Mit der Verpflichtung von Oliver Heeg soll nun wieder mehr Kontinuität einkehren.
Der Verein verbindet mit dem neuen Trainer die Hoffnung auf neue Impulse und eine positive sportliche Entwicklung. Gemeinsam wolle man wachsen, attraktiven Fußball spielen und erfolgreich in die Zukunft gehen, hieß es in der Mitteilung. Für die SG Wehretal ist die Personalie damit auch ein Signal des Neuanfangs nach bewegten Monaten.