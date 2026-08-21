Nach Tumulten am Kasernenbrink: Hagen vor brisantem Auswärtsspiel Der SSC Hagen Ahrensburg gastiert beim Türkischen SV Lübeck – Taneli hofft auf Rückkehrer und verlangt Konzentration bis zum Schluss von ck · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Sportlich wartet auf den SSC Hagen Ahrensburg am Sonntag die nächste Aufgabe in der Landesliga Holstein, doch die Partie beim Türkischen SV Lübeck steht nach den Vorfällen unter der Woche unter besonderen Vorzeichen. Nach dem 2:3 des TSV gegen den FC Dornbreite Lübeck war es am Kasernenbrink zu Tumulten gekommen. Nach Angaben der Polizei soll der Schiedsrichter von einem Zuschauer bespuckt und geschubst sowie ein Spieler getreten worden sein. Mehrere Zuschauer liefen auf den Platz, der Unparteiische suchte Schutz in einer Kabine. Die Polizei ermittelt, der Türkische SV hat Konsequenzen angekündigt.

Beim SSC richtet sich der Blick derweil vor allem auf die angespannte Personalsituation. Bereits beim 1:1 gegen den SC Rönnau hatten zahlreiche Stammkräfte gefehlt. Trainer Aydin Taneli hofft nun zumindest auf den einen oder anderen Rückkehrer: „Ich wünsche mir schon und hoffe auch, dass der eine oder andere verletzte Spieler wieder zurückkehrt, wie zum Beispiel Jakob Bier. Rico Pohlmann, unser Stürmer, ist jedenfalls auch noch verletzt. Wir müssen mal gucken, ob jetzt Julius auch wieder zurückkommt.“ Wann sich die personelle Lage tatsächlich entspannt, ist noch offen. „Das wird sich jetzt aber auch in den nächsten Tagen nochmal zeigen. Ich wünsche mir schon, dass meine verletzten Spieler wieder zurückkehren“, sagt Taneli. Unabhängig davon zeigt sich der Coach mit der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel zufrieden: „Mit dem Training von dieser Woche bin ich sehr zufrieden. Alle geben Vollgas.“

„Von der ersten Minute an bis zum Schluss“ Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge soll nun wieder ein Sieg her. Beim spektakulären 5:5 in Pönitz bewies Hagen große Moral, beim 1:1 gegen Rönnau musste sich die Mannschaft nach einem frühen Rückstand ebenfalls zurückkämpfen. Taneli hat deshalb unter der Woche einige Punkte noch einmal aufgegriffen: „Bestimmte Inhalte haben wir nochmal besprochen. Wir trainieren auch danach und wollen natürlich jetzt am Wochenende auch wieder unsere Punkte mitnehmen.“ Besonders wichtig ist ihm, dass seine Mannschaft über die komplette Spielzeit bei ihrer Linie bleibt. „Wir werden uns so gut wie möglich optimal vorbereiten. Alles andere ist dann tagesformabhängig, wie wir gut ins Spiel reinkommen“, erklärt Taneli. Entscheidend sei, „dass man das Spiel von der ersten Minute an nicht nur annimmt, sondern auch bis zum Schluss durchspielt“.