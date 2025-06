Nach TSV-Abstieg: SV Duissern kann wieder hoffen

Es ist schon eine perfide Ausgangslage. Da muss ein Verein hoffen, dass ein anderer Verein aus dem gleichen Kreis absteigt, um selbst noch die Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Seit Sonntag ist dies genau so im Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken. Der TSV Bruckhausen hat in der Relegation gegen den SSV Germania Wuppertal den Kürzeren gezogen, wodurch nun eine weitere Relegation auf Kreisebene ansteht.

Tapfer hat der TSV Bruckhausen gekämpft und sich bis zum bitteren Ende gegen die Niederlage gewehrt. Nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel der Bezirksliga-Abstiegsrelegation gegen den SSV Germania Wuppertal endete auch das Rückspiel am Sonntag nach regulärer Spielzeit 2:2. Da keine weiteren Treffer in der Verlängerung fielen, kam es zum Elfmeterschießen. Hier versagten den Bruckhausenern reihenweise die Nerven. Zunächst konnte der SSV-Keeper zwei Elfmeter parieren, der dritte wurde neben den Pfosten gesetzt, sodass am Ende nur die Wuppertaler jubeln konnten. Für den TSV geht es nach nur einem Jahr in der Bezirksliga auf direktem Weg wieder runter in die Kreisliga A.

Und der Abstieg hat Auswirkungen. Gesucht wird nun nämlich ein fünfter Absteiger aus den beiden Gruppen der A-Liga. Dieser wird von den jeweilig drittletzten Mannschaften ausgespielt. In der Gruppe 1 ist das der SV Duissern, der nun eine weitere Chance auf den Klassenerhalt bekommt. Nur der Gegner steht noch nicht fest, denn in der Gruppe 2 stehen zunächst zwei Entscheidungsspiele an. Der SV Hamborn 1890 und SuS Viktoria Wehofen haben die Spielzeit punktgleich mit je 27 Zählern beendet. In Hin- und Rückspiel ermitteln die beiden Teams in dieser Woche den zweiten Teilnehmer der Relegation. Der Sieger hält direkt die Klasse.

Hamborn 90 hat im Entscheidungsspiel zunächst Heimrecht. Los geht es am Donnerstag um 19.30 Uhr. Das Rückspiel ist für den Sonntag um 15 Uhr angesetzt. Das Relegationsduell mit Duissern dürfte demnach in der kommenden Woche starten, voraussichtlich dürfte hier am Mittwoch/Donnerstag und Sonntag gespielt werden, sodass am 22. Juni die Entscheidung um Auf- und Abstieg endgültig gefallen ist.