Nach Trennung von Trainer Essa: Deutliche Niederlage des SV Planegg-Krailling II

Gegen die zweite Mannschaft des SV Waldeck-Obermenzing musste der SV Planegg-Krailling II, ab sofort ohne Essa, eine deutliche Niederlage hinnehmen.
SV Planegg-Krailling II – SV Waldeck-Oberm. II⇥1:6 (0:2) Tore: 0:1 Bocho (19.), 0:2 Humbert (42.), 0:3 Weber (46.), 1:3 Vogt (66.), 1:4 Weber (68.), 1:5 Chauque (80.), 1:6 Rexhepi (90.)
Überraschend hat sich der SV Planegg-Krailling von Mohamed Essa, dem Cheftrainer der zweiten Herrenmannschaft, getrennt. Die Nachricht erreichte den Übungsleiter einen Tag vor dem vorletzten Ligaspiel gegen Tabellenführer SV Waldeck-Obermenzing II. Auch U19-Trainer Kaan Karaduman, der am Sonntag stattdessen in leitender Funktion an der Seitenlinie stand, konnte die deutliche 1:6-Heimpleite der Planegger Fußballer nicht verhindern. „Wir haben mit einer zusammengewürfelten Mannschaft versucht, das Beste zu machen“, erklärte Co-Trainer Sergio Orso, der nach Essas Ausscheiden weiter an Bord bleibt.
Zunächst gelang es dem SVP II, ordentlich zu verteidigen. „Beim Stand von 0:0 hatten wir sogar zwei Großchancen“, berichtete Orso. Dennoch lagen die Gastgeber aufgrund zweier Unaufmerksamkeiten zur Pause mit 0:2 zurück. Im zweiten Durchgang demonstrierte der Spitzenreiter dann seine Stärke und gestaltete das Resultat deutlich. Nur Oliver Vogt sorgte mit seinem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3 für einen kleinen Lichtblick aus SVP-Sicht. „Wir sind trotzdem zufrieden mit der Leistung, die Jungs haben alles gegeben“, sagte Orso.