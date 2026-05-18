Nach Trennung von Trainer Essa: Deutliche Niederlage des SV Planegg-Krailling II Kreisklasse von Kilian Drexl · Heute, 14:18 Uhr · 0 Leser

Der SV Planegg-Krailling II (in blau) unterlag der Reserve des SV Waldeck-Obermenzing. – Foto: Dagmar Rutt

Gegen die zweite Mannschaft des SV Waldeck-Obermenzing musste der SV Planegg-Krailling II, ab sofort ohne Essa, eine deutliche Niederlage hinnehmen.

SV Planegg-Krailling II – SV Waldeck-Oberm. II⇥1:6 (0:2) Tore: 0:1 Bocho (19.), 0:2 Humbert (42.), 0:3 Weber (46.), 1:3 Vogt (66.), 1:4 Weber (68.), 1:5 Chauque (80.), 1:6 Rexhepi (90.) Überraschend hat sich der SV Planegg-Krailling von Mohamed Essa, dem Cheftrainer der zweiten Herrenmannschaft, getrennt. Die Nachricht erreichte den Übungsleiter einen Tag vor dem vorletzten Ligaspiel gegen Tabellenführer SV Waldeck-Obermenzing II. Auch U19-Trainer Kaan Karaduman, der am Sonntag stattdessen in leitender Funktion an der Seitenlinie stand, konnte die deutliche 1:6-Heimpleite der Planegger Fußballer nicht verhindern. „Wir haben mit einer zusammengewürfelten Mannschaft versucht, das Beste zu machen“, erklärte Co-Trainer Sergio Orso, der nach Essas Ausscheiden weiter an Bord bleibt.