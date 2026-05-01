Nach Trennung von Bergmann und Heppert soll neues Duo retten

Der TSV Zorneding startet mit Michael Franz und Maximilian Kapfelsberger. Die beiden sollen den Klassenerhalt noch möglich machen.

Nach der Trennung von Sascha Bergmann und Florian Heppert geht der TSV Zorneding am Sonntag (14 Uhr) mit einem neuen Trainerteam in die Auswärtspartie beim SV Saaldorf in der Fußball-Bezirksliga. Im Saisonendspurt sollen mit Michael Franz und Maximilian Kapfelsberger die ehemaligen Reservetrainer den Klassenerhalt möglich machen.

„Für mich hat sich nicht viel geändert, außer, dass im Training andere Gesichter vor mir standen“, beschreibt Franz seine Premierenwoche. „Ich sehe eine junge, motivierte Truppe, die Lust hat, zu kicken. Diese Lust wollen wir am Wochenende auf den Rasen bringen. Wir brauchen in Saaldorf eine positive Energie, um dort zu bestehen“, erklärt Franz, der den Gegner noch aus seiner aktiven Zeit als Spieler des Kirchheimer SC kennt. „Sie waren schon immer eine physische Mannschaft, die mit extremer Wucht agiert hat. Sie sind sehr gefährlich bei Standardsituationen. Wir müssen gute Lösungen mit und gegen den Ball finden.“

Noch immer warten die Zornedinger auf den ersten Pflichtspielsieg im laufenden Kalenderjahr. Ein Erfolg gegen den direkten Konkurrenten aus Saaldorf würde für Franz nicht nur einen Traumeinstand bedeuten, sondern wäre zugleich Balsam für die TSV-Seele. „Wir freuen uns auf das Spiel. Wir wollen die Herausforderung annehmen und im Idealfall mit drei Punkten nach Hause fahren“, kündigt Michael Franz vor seinem Debüt als Bezirksliga-Trainer an.