Nach Traumtor und Abwehrschlacht: St. Wolfgang behält Relegationsplatz

Mit einem 2:1 (2:0) gelang dem TSV St. Wolfgang gegen den TSV Dorfen 2 der unbedingt notwendige Sieg, um Tabellenplatz zwei in der A-Klasse 8 und die Relegationsteilnahme zu sichern. Vor allem in der letzten halben Stunde erlebten die 110 Zuschauer eine St. Wolfganger Abwehrschlacht.

Danach sah es in der ersten Halbzeit überhaupt nicht aus. Die junge Dorfener Truppe wusste zwar durch flüssiges Kombinationsspiel zu gefallen. So scheiterte nach drei Minuten Clemens Blaha nach Vorarbeit des über links stürmenden Niklas Lüers an Schlussmann Lukas Linner. Dessen Vorderleute agierten aber dann sehr griffig und konsequent in den Zweikämpfen. Nach zwölf Minuten fiel Manuel Daumoser in zentraler Position der Ball vor die Füße, die Zuschauer schrien nicht umsonst „schieß“, und der Mann mit der Nummer 10 jagte das Leder aus rund 18 Metern Entfernung rechts oben ins Dorfener Netz.

Die Gäste hielten weiter dagegen. Einen Pass von Kapitän Neuberger in die Spitze verpasste Blaha um Haaresbreite. St. Wolfgang setzte dafür Nadelstiche. Gegen den über links anstürmenden Stefan Semerad kam aber Keeper Niklas Steglich rechtzeitig aus seinem Kasten. Machtlos war er in der 32. Minute, als Luca Lamprechts Schuss als Bogenlampe zum 2:0 ins Netz segelte. Mit einer starken Parade rettete St. Wolfgangs Schlussmann bei Jonas Härles Flachschuss den Vorsprung in die Pause.