Nach Transferschluss: FC Verden 04 legt nochmals nach

– Foto: Lennart Blömer

Francis Abula Agombire war nämlich im vergangenen Halbjahr vereinslos. Zuvor lief er drei Spielzeiten für den SV Wilhelmshaven auf und gehörte dort auch in der Oberliga zum Stamm. Daher erhält der ehemalige ghanaische Junioren-Nationalspieler direkt einen Vertrag bis 2027. Sportvorstand Philipp Breves bezeichnete ihn in der Vereinsmitteilung als „robusten und disziplinierten Mittelfeldspieler, der unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität geben wird. Er wird uns auf Anhieb besser machen."

In der Vorsaison absolvierte Agombire 31 Oberliga-Partien. Auch an seiner neuen Wirkungsstätte stellte er beim spektakulären 3:3 zwischen Verden und Wilhelmshaven sein Können unter Beweis. Insgesamt verbuchte der 26-Jährige acht Scorerpunkte. So könnte er der ohnehin schon gut besetzten Offensive weitere Impulse geben. Diese wurde im Winter bereits durch die Verpflichtungen von Maurice Kirsch (Brinkumer SV) und Lucas Uwandu (Leihe vom Bremer SV) verstärkt.