Nach Trainerwechsel - Wende beim FC Remscheid?

Landesliga 1: Der FC Remscheid hat sich von Trainer Björn Joppe getrennt und empfängt am Sonntag den 1. FC Wülfrath. In Solingen steigt das nächste Derby, TuRU Düsseldorf braucht drei Punkte gegen die Reserve des VfB 03 Hilden.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Neue Chancen beim FC Remscheid.
Neue Chancen beim FC Remscheid. – Foto: Stephan Horn

Spieltag 22 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der FC Remscheid hat sich von Trainer Björn Joppe getrennt und empfängt am Sonntag den 1. FC Wülfrath zum Kellerduell - der Aufsteiger geht aber als Favorit in das Duell mit den abstiegsbedrohten Remscheidern. In Solingen steigt das nächste Derby, wenn Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald beim direkten Verfolger DV Solingen gastiert. TuRU Düsseldorf braucht derweil drei Punkte im Abstiegskampf gegen die Reserve des VfB 03 Hilden.

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30
Spieltext Gnadental - TSV Solingen

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30
Spieltext FC Remscheid - FC Wülfrath

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30
Spieltext Nettetal - SSV Born

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00live
Spieltext VSF Amern - ASV Süchteln

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30live
Spieltext SG Unterrath - FC Kosova

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30
Spieltext SC Kapellen - SC Velbert

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30
Spieltext DV Solingen - Solingen 03

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30live
Spieltext TuRU 80 - VfB Hilden II

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Union Nettetal
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - DV Solingen
So., 15.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VSF Amern
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TuRU Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Victoria Mennrath
So., 15.03.26 16:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SG Unterrath

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert
So., 22.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - 1. FC Wülfrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden II

