Nach Trainerwechsel - Wende beim FC Remscheid?

Spieltag 22 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der FC Remscheid hat sich von Trainer Björn Joppe getrennt und empfängt am Sonntag den 1. FC Wülfrath zum Kellerduell - der Aufsteiger geht aber als Favorit in das Duell mit den abstiegsbedrohten Remscheidern. In Solingen steigt das nächste Derby, wenn Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald beim direkten Verfolger DV Solingen gastiert. TuRU Düsseldorf braucht derweil drei Punkte im Abstiegskampf gegen die Reserve des VfB 03 Hilden.
23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Union Nettetal
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - DV Solingen
So., 15.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VSF Amern
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TuRU Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Victoria Mennrath
So., 15.03.26 16:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SG Unterrath
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert
So., 22.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - 1. FC Wülfrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden II