Nach Trainerwechsel: TSV Bassen darf weiter auf Klassenerhalt hoffen

Trotz der jüngsten 0:6-Klatschen gegen Unterstedt und Oyten begannen die Hausherren couragiert. Nicht einmal 180 Sekunden waren vorüber, als Jonas Lübeck das 1:0 erzielte. Auch danach agierte Bassen überlegen. Doch der erst einen Saisonsieg ergatternde und bereits abgestiegene Gast glich in der 53. Minute durch Tim Röver aus. Die Bassener Antwort ließ nicht allzu lange auf sich warten. Lübeck war nach einer Stunde erneut zur Stelle - 2:1. Den Vorsprung brachte der TSV ins Ziel und erfreute sich an den Zählern 13 bis 15.

Der Relegationsplatz könnte dennoch schon am morgigen Samstag außer Reichweite liegen. Der Bremervörder SC besitzt die Möglichkeit, sich mit einem Sieg über den Fünftplatzierten SV Vorwärts Hülsen wieder auf vier Punkte zu distanzieren. Damit wäre der Abstieg des TSV Bassen besiegelt. Sollte der BSC sein Heimspiel allerdings nicht gewinnen, kommt es am letzten Spieltag zum Showdown. Bremervörde gastiert beim Rotenburger SV II, während Bassen in Ippensen antritt. Parallel absolviert Pennigbüttel seinen letzten Bezirksliga-Auftritt auf eigener Anlage gegen Oyten.

