Trainingsauftakt bei eisigen Temperaturen: Roman Langer bat auf den Kunstrasen in Indersdorf. – Foto: Hae

Nach Trainerwechsel: Roman Langer soll Pipinsried wieder auf Kurs bringen

Der FC Pipinsried startete mit Trainer Roman Langer in die Vorbereitung. Nach verkorkster Hinrunde soll nun die Wende gelingen.

Pipinsried – Frostig war es am vergangenen Samstag beim Trainingsbeginn des Bayernligisten FC Pipinsried auf dem Kunstrasen in Indersdorf. Die Minusgrade konnten der guten Laune bei den Spielern, Trainern und Verantwortlichen nichts anhaben. Jeder freute sich, dass es wieder los ging. „Es wurde Zeit“, so FCP-Trainer Roman Langer gut gelaunt. Langer, seit dem Rauswurf von Sepp Steinberger in der Verantwortung, ließ es sich nicht nehmen, zu Beginn selbst im Kreis mitzuspielen. Deutlich war zu spüren, dass Spieler und Trainer voll fokussiert sind. Dem Pipinsrieder Coach muss es gelingen, dass seine Spieler wieder mit Freude Fußball spielen.

Mit dabei war auch wieder Benny Krist. Der Außenverteidiger weilte aus Studiengründen einige Monate auf Hawaii, tauschte jetzt das subtropische Klima mit der Kältekammer Indersdorf. Im Training fehlten der erkrankte Verteidiger Max Dombrowka, der noch immer am Knie verletzte Torwart Max Engl (Innenband) und Stürmer Florian Gebert, der erst am Samstag aus dem Urlaub zurück kam. Kurzfristig musste auch Innenverteidiger Tobias Schröck „absagen“. Schröck wurde kurzerhand am Samstagmorgen von seinen Kumpels zu seinem Junggesellenabschied entführt. Nicht mehr im Team ist Max Schmidt. Der talentierte Mittelfeldspieler wechselt nach Rain. Und Mittelfeldabräumer Pablo Rodriguez Benitez nahm ein lukratives Jobangebot aus den Vereinigten Staaten an. Zudem wird Innenverteidiger Felix Popp aus beruflichen Gründen zunächst nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Fokus im Training und der Arbeit mit der Mannschaft liegt zunächst auf der Fitness. Diese war der vergangenen wie auch in der laufenden Saison nicht die beste. „Wir müssen an der Fitness und auch an der Konstanz arbeiten. Das waren unsere Hauptprobleme“, so der Sportliche Leiter des FC Pipinsried, Johannes Müller. Dazu kam eine mangelnde Flexibilität. Das Resultat war Rang vier, der Aufstieg sowie die Relegation wurden mit einer Regionalliga tauglichen Mannschaft verpasst. Doch anstatt Konsequenzen zu ziehen, wurde mit dem alten Trainer weitergearbeitet. Mit Max Dombrowka (Homburg) und Tobias Schröck (Ingolstadt) kamen zwei Ex-Profis ins Team. Zusätzlich wurde Jonas Lindner von Türkgücü verpflichtet. Doch der Mittelfeldakteur verletzte sich in der Vorbereitung (Muskelfaserriss). Nachdem er wieder fit war, verletzte er sich erneut (Außenmeniskusriss). Nun nimmt Lindner einen erneuten Anlauf.

Gut eingepackt im ersten Training beim FC Pipinsried: Dustin Kothmair, Mario Götzendörfer, Nico Karger, Benny Krist und Nenad Petkovic. – Foto: Hae