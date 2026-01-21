Nach Trainerwechsel: Roman Langer soll Pipinsried wieder auf Kurs bringen

Der FC Pipinsried startete mit Trainer Roman Langer in die Vorbereitung. Nach verkorkster Hinrunde soll nun die Wende gelingen.
Pipinsried – Frostig war es am vergangenen Samstag beim Trainingsbeginn des Bayernligisten FC Pipinsried auf dem Kunstrasen in Indersdorf. Die Minusgrade konnten der guten Laune bei den Spielern, Trainern und Verantwortlichen nichts anhaben. Jeder freute sich, dass es wieder los ging.
„Es wurde Zeit“, so FCP-Trainer Roman Langer gut gelaunt. Langer, seit dem Rauswurf von Sepp Steinberger in der Verantwortung, ließ es sich nicht nehmen, zu Beginn selbst im Kreis mitzuspielen. Deutlich war zu spüren, dass Spieler und Trainer voll fokussiert sind. Dem Pipinsrieder Coach muss es gelingen, dass seine Spieler wieder mit Freude Fußball spielen.
Mit dabei war auch wieder Benny Krist. Der Außenverteidiger weilte aus Studiengründen einige Monate auf Hawaii, tauschte jetzt das subtropische Klima mit der Kältekammer Indersdorf. Im Training fehlten der erkrankte Verteidiger Max Dombrowka, der noch immer am Knie verletzte Torwart Max Engl (Innenband) und Stürmer Florian Gebert, der erst am Samstag aus dem Urlaub zurück kam. Kurzfristig musste auch Innenverteidiger Tobias Schröck „absagen“. Schröck wurde kurzerhand am Samstagmorgen von seinen Kumpels zu seinem Junggesellenabschied entführt.
Nicht mehr im Team ist Max Schmidt. Der talentierte Mittelfeldspieler wechselt nach Rain. Und Mittelfeldabräumer Pablo Rodriguez Benitez nahm ein lukratives Jobangebot aus den Vereinigten Staaten an. Zudem wird Innenverteidiger Felix Popp aus beruflichen Gründen zunächst nicht mehr zur Verfügung stehen.
Der Fokus im Training und der Arbeit mit der Mannschaft liegt zunächst auf der Fitness. Diese war der vergangenen wie auch in der laufenden Saison nicht die beste. „Wir müssen an der Fitness und auch an der Konstanz arbeiten. Das waren unsere Hauptprobleme“, so der Sportliche Leiter des FC Pipinsried, Johannes Müller. Dazu kam eine mangelnde Flexibilität. Das Resultat war Rang vier, der Aufstieg sowie die Relegation wurden mit einer Regionalliga tauglichen Mannschaft verpasst.
Doch anstatt Konsequenzen zu ziehen, wurde mit dem alten Trainer weitergearbeitet. Mit Max Dombrowka (Homburg) und Tobias Schröck (Ingolstadt) kamen zwei Ex-Profis ins Team. Zusätzlich wurde Jonas Lindner von Türkgücü verpflichtet. Doch der Mittelfeldakteur verletzte sich in der Vorbereitung (Muskelfaserriss). Nachdem er wieder fit war, verletzte er sich erneut (Außenmeniskusriss). Nun nimmt Lindner einen erneuten Anlauf.
Mitte Oktober, nach einem weiteren, desolaten Auftritt in Deisenhofen, zogen die Verantwortlichen in Pipinsried die Notbremse. Steinberger musste gehen, für ihn kam Roman Langer. Langer präsentierte sich nahbar und brachte mit guter Laune und harter Arbeit wieder Schwung in die Mannschaft. Zu welcher Leistung das Team in der Lage ist, bewiesen Nico Karger und Co. beim Match in Erlbach vor der Winterpause. Gegen die enorm heimstarken Holzländer boten die Gelb-Blauen eine der besten Leistungen seit Jahren. Unter dem Strich stand ein hochverdienter 3:1- Sieg. Dass es dann im anschließenden Heimspiel gegen Kirchanschöring eine 0:4-Packung gab, konnte sich dann niemand erklären.
Der FC Pipinsried hat jedenfalls Rang drei im Visier, der reichen könnte, um in die Relegation zu gelangen. Zugleich will Johannes Müller aber ein Auge auf die Spieler werfen, um auch für die kommende Saison einen guten Kader zusammen zu bekommen. Sollte es Coach Roman Langer gelingen, wieder Schwung ins Team zu bekommen, ist mit den FCP zu rechnen. Ob es für ganz oben reicht, ist aufgrund der Stärke und Konstanz der Teams aus Landsberg und 1860 München II zu bezweifeln.