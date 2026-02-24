Nach Trainerwechsel: Lilien-Unterbau vor schwerem Heimspiel

Daniel Petrowsky ist nicht mehr Trainer der U21 des SV Darmstadt, sein Nachfolger startet am Freitagabend in sein erstes Pflichtspiel. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Nach einer eher tristen Hinrunde geht es für den Unterbau des SV Darmstadt 98 nun darum, den Klassenerhalt in der Rückrunde zu erreichen. Kein leichtes Unterfangen, schließlich ist der Kader der Jung-Lilien doch fast ausschließlich mit sehr jungen Spielern bestückt, die sich im Abstiegskampf möglicherweise nicht ganz so entfalten. Dazu hatte der Verein Anfang Februar bekanntgegeben, dass sich die Wege mit dem bisherigen Coach Daniel Petrowsky trennen. 2 Die derzeitige sportliche Situation in der Hessenliga war dabei nur ein Teilaspekt, insbesondere ging es uns aber um die unterschiedliche Auffassung zur gesamten Ausrichtung im Umgang mit der U21. Wir sind daher zu dem Entschluss gekommen, Daniel mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden. Diese Entscheidung ändert nichts an unserer Wertschätzung und Dankbarkeit für die Arbeit, die Daniel in den vergangenen dreieinhalb Jahren in unserem Nachwuchsbereich geleistet hat. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", hieß es in einer Vereinsmitteilung der Lilien.