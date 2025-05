Nach Trainerwechsel ist der FC Kray in Lintfort gefordert

Der kommende Gegner hat bisher eine aufreibende Saison hinter sich und stand lange Zeit auf einem Abstiegsplatz. Im März trennte sich der Verein nach einer längeren Sieglosserie vom langjährigen Trainer Meik Bodden, um noch einmal Impulse zu setzen. Dies gelang nur teilweise, denn seitdem konnten unter Interimstrainer Thorsten Schikowsky lediglich drei Siege einfahren werden, doch durch die Patzer der Konkurrenz steht nun zwei Spieltage vor Saisonende fest, dass der Klassenerhalt geschafft ist. Allerdings sollte man nicht davon ausgehen, dass Lintfort abschenkt. Lintfort wird sicher alles daransetzen, sich von seinem Heimpublikum mit einem Sieg zu verabschieden.

Lage für Kray ist ernst

Doch genau diesen Sieg benötigt die Krayer Mannschaft am Sonntag ebenfalls, denn die tabellarische Situation ist prekär. Durch die Niederlage der Vorwoche und dem gleichzeitigen Sieg von Überruhr, beträgt der Abstand zu den Blau-Gelben, die zurzeit auf dem ersten Abstiegsplatz liegen, gerade einmal drei Zähler. Durch die Freistellung von Trainer Marcel Poelman und der Installation von Issam Said als Interimstrainer soll für die letzten beiden Spiele noch einmal ein Impuls gesetzt werden um am Ende den Klassenerhalt zu schaffen. In den Trainingseinheiten unter Said zog die Mannschaft gut mit, das Engagement war groß und man geht gut vorbereitet in das vorletzte Saisonspiel, in dem 90 Minuten lang alles auf den Platz gebracht werden muss, um den notwendigen 3er einzufahren.

Interimstrainer Issam Said vor dem anstehenden Spiel: "Die ersten Eindrücke im Training waren gut. Wir dürfen nicht mehr in die Vergangenheit schauen, stellen auf 0 und müssen die letzten beiden Spiele so angehen, als dass es zwei Endspiele sind. Mit Lintfort wartet ein starker und gefährlicher Gegner auf uns, bei dem es zwar um nichts mehr geht, aber gerade deshalb werden sie ohne Druck auftreten. Wir sind gut vorbereitet; die Mannschaft hat es verstanden, mit dem nötigen Fokus die Partie anzugehen und ich glaube, dass die Mannschaft gewillt ist, am Sonntag eine bessere Leistung zu zeigen, als noch in der letzten Woche. Es wissen alle, was die Stunde geschlagen hat und ich hoffe, dass wie unser Spiel am Sonntag so umsetzen, wie wir es uns vorstellen."