Nach Trainerwechsel: Bröltaler SC muss zum Tabellenführer

Gelingt Scheidt gleich die große Überraschung?



Die Reserve des 1. FC Spich ist aktuell kaum zu stoppen: Am vergangenen Wochenende war der 1. FC mit einer 3:0-Führung auf bestem Wege, den dritten Sieg im dritten Rückrundenspiel einzufahren. Dann musste das Spiel allerdings abgebrochen werden, weil Gegner Rot-Weiß Hütte zu wenige Spieler zur Verfügung hatte. Aktuell steht die Wertung des Spiels noch aus, die drei Punkte werden aber nach Spich gehen, was den 1. FC de facto zum Tabellenführer macht. Eine viel kompliziertere Aufgabe hätte es für den neuen Chef an der Bröltaler Seitenlinie also kaum geben können. Markus Scheidt, zuvor lange Trainer der zweiten Mannschaft, übernimmt die Geschicke des BSC von Benedikt Ramrath. Im Hinspiel hielt Bröltal gut mit, musste sich letztlich aber mit 1:3 geschlagen geben. Alles andere als ein Sieg der Gastgeber wäre eine große Überraschung - und ein echtes Ausrufezeichen von Scheidt und seiner neuen Mannschaft. Duell der kriselnden Topteams

So., 30.03.2025, 15:15 Uhr SV Leuscheid SV Leuscheid SV Bergheim 1937 SV Bergheim 15:15 PUSH



Auf genau diese Überraschung dürften sowohl der SV Leuscheid, als auch der SV Bergheim hoffen. Schließlich sind beide direkte Konkurrenten der Spich-Reserve im Aufstiegskampf. Der SV Leuscheid war lange Tabellenführer, musste diese aber - bezieht man den Sieg von Spich gegen Hütte mit ein - zuletzt abgeben. In der Rückrunde stockt der Motor noch gewaltig, nur zwei Punkte aus drei Spielen sind im Aufstiegsrennen logischerweise zu wenig. Die gute Nachricht für den SVL: Auch der SV Bergheim, aktuell Tabellenvierter mit drei Punkten Rückstand, ist in diesem Jahr noch nicht ins Rollen gekommen. Drei Punkte stehen für die Mannschaft von Gerrit Pirotte bislang zu Buche. Einer von beiden wird sich aus der kleinen Krise befreien können - bei einem Remis freut sich wohl vor allem der 1. FC Spich II.

Die weiteren Spiele des 19. Spieltags