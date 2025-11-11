 2025-10-30T14:25:35.653Z

Nach Trainertrennung hilft Präsident an der Seitenlinie aus: 1:0-Sieg

Jeffrey Maaß ist kein Trainer mehr beim SV Zehdenick. Unter Vereinspräsident Daniel Runge siegt das Team in der Landesliga.

In der Landesliga gibt es einen Trainerwechsel. Das teilt der Verein dazu mit:

Endlich darf der SV Zehdenick wieder jubeln: Im Oberhavel-Duell gegen den FC 98 Hennigsdorf gelang den Gastgebern mit einem 1:0 (1:0) der erste Sieg der laufenden Landesliga-Saison. Rund 107 Zuschauer sahen eine kämpferisch starke Zehdenicker Mannschaft, die den Favoriten aus Hennigsdorf verdient bezwang.

Präsident hilft an der Seitenlinie

Nach dem Abgang von Trainer Jeffrey Maaß unter der Woche übernahm erneut Vereinspräsident Daniel Runge vorübergehend die Unterstütz – diesmal gemeinsam mit Co-Trainer Schiller. Das Duo stellte die Mannschaft gut ein und durfte sich über drei wichtige Punkte freuen.

Zehdenick gefährlich nach Standards

In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Teams mit ausgeglichenem Ballbesitz, doch während Hennigsdorf offensiv kaum Akzente setzen konnte, zeigte sich der SV Zehdenick bei Standards brandgefährlich. Drei Kopfbälle sorgten für Gefahr – einer davon fand den Weg ins Netz:

Eric Nowak köpfte in der 18. Minute nach einem Eckball zur umjubelten 1:0-Führung ein.

Kampf bis zum Schluss

Nach der Pause erhöhte Hennigsdorf den Druck und hatte mehr Ballbesitz, blieb aber weiterhin ohne zwingende Torchance. Zehdenick verteidigte mit viel Einsatz, Leidenschaft und taktischer Disziplin. In der Schlussphase hätten die Gastgeber sogar erhöhen können: Akasha traf nach schöner Vorarbeit von Denner jedoch nur den Pfosten.

Fazit

Der SV Zehdenick kämpfte sich endlich für seine Mühen der vergangenen Wochen selbst: Mit Willen, Einsatz und einem klaren Plan sicherte sich das Team den ersten Dreier der Saison – und das völlig verdient.

