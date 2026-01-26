Nach Trainer-Trennung: Tennis Borussia präsentiert Nachfolger

Nach der dann doch etwas überraschenden Trennung von Umberto Sacchi und dessen Team hat Tennis Borussia am Montagabend einen neuen Cheftrainer präsentiert.

Diese Meldung überraschte die Berliner Fußballwelt. Am Samstag stellte Tennis Borussia das gesamte Trainerteam der Oberliga-Mannschaft frei. Neben Cheftrainer Umberto Sacchi mussten auch Co-Trainer Tim Oschmann und Tobias Kamaci gehen. Und das, obwohl ihnen unmittelbar vor Weihnachten noch das Vertrauen ausgesprochen wurde. „Der Vorstand möchte keinen Schnellschuss, sondern Konstanz und hofft auf eine Reaktion im gesamten Team", hieß es in einer Pressemitteilung am 23. Dezember.

Dann folgte gut vier Wochen später doch die Trennung. Immerhin: TeBe hat den Nachfolger schnell gefunden und konnte ihn schon am heutigen Montagabend präsentieren. Jeffrey Seitz steht künftig an der Seitenlinie der 1. Mannschaft. Der 41-Jährige ist kein Unbekannter im Verein. Im Gegenteil. Seitz trainierte bis zuletzt die U19 der Lila-Weißen in der A-Junioren Regionalliga Nordost, wird nun befördert. Doch Seitz soll keine Interimslösung werden. „Tennis Borussia strebt eine langfristige Zusammenarbeit an", schreibt der Verein auf seiner Webseite.