Nach Trainer-Rücktritt: Viktoria Berlin holt Ex-Nationalspieler

Nach dem Rücktritt von Lucio Geral am vergangenen Mittwoch (FuPa berichtete) ist Viktoria Berlin auf der Suche nach einem neuen Trainer schnell fündig geworden. Der Regionalligist präsentierte am heutigen Samstagmorgen Özer Hurmaci als neuen Übungsleiter. Schon am morgigen Sonntag feiert er beim Spiel gegen Hertha BSC II sein Debüt an der Seitenlinie.

Hurmaci ist 38 Jahre jung und bringt jede Menge Erfahrung als Ex-Profi mit. Der gebürtige Kasseler absolvierte u.a. für Fenerbahce, Trabzonspor und Bursaspor fast 300 Spiele in der Süper Lig, der türkischen ersten Liga. Darüber hinaus lief er in der UEFA Europa League und für die türkische Nationalmannschaft auf. Im Juli 2023 beendete Hurmaci seine Karriere als Spieler bei Bursaspor, nachdem er zum Saisonende als Spielertrainer agierte. Parallel dazu übernahm er die Leitung der Abteilung Fußball beim türkischen Erstligisten. Nun kehrt er nach Deutschland zurück und soll die Himmelblauen gemeinsam mit Sven Körner in der Regionalliga halten.