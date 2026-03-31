Nach Trainer-Aus: Weitmar 45 präsentiert überraschenden Nachfolger

Beim SC Weitmar 45 geht es Schlag auf Schlag: Nur wenige Tage nach der Trainer-Trennung hat der Bezirksligist die wichtigste Personalie für die kommende Saison geklärt. Marvin Michels wird im Sommer neuer Cheftrainer – und übernimmt damit erstmals eine Seniorenmannschaft in hauptverantwortlicher Rolle.
Der 35-Jährige kommt von der DJK TuS Hordel, wo er zuletzt als U19-Trainer in der Westfalenliga sowie als Koordinator (U16–U19) tätig war. Zuvor arbeitete er im Nachwuchs von Rot-Weiß Essen (U17). DFB-B+ Lizenz, starke Ausbildung und ein großes Netzwerk im Bochumer Fußball zählen zu seinen wichtigsten Qualifikationen.
Klar ist: Weitmar setzt bewusst auf Entwicklung statt kurzfristige Lösungen.
Der Plan sieht vor, eine Mannschaft zu formen, die auf einem gesunden Mix aus jungen Talenten und erfahrenen Führungsspielern basiert. Michels soll genau diesen Prozess steuern und langfristig prägen.
Besonders bemerkenswert: Laut WAZ galt Michels intern früh als Wunschlösung. In den Gesprächen habe sich schnell gezeigt, dass Verein und Trainer „die gleiche Sprache sprechen“. Zudem soll er langfristig das Gesicht der ersten Mannschaft werden und nach zuletzt unruhigen Monaten für Stabilität sorgen.
Sportlich ist die Lage allerdings ernst: Der SCW steckt mitten im Abstiegskampf der Bezirksliga und hat aktuell nur noch fünf Punkte Vorsprung (bei einem Spiel mehr!) auf die Abstiegsplätze. Bis zum Saisonende übernimmt ein interne Interimslösung, bevor Michels im Sommer startet.
In den sozialen Netzwerken sorgt die Verpflichtung bereits für Reaktionen:
„Sehr gut 👏“ und „What? Viel Erfolg" ist dort zu lesen...
Fazit:
Der SC Weitmar 45 setzt mit der Verpflichtung ein klares Zeichen: Neuanfang mit Perspektive, Struktur und einem Trainer aus der Region. Ob der Plan aufgeht, hängt nicht zuletzt davon ab, wie schnell Michels den Übergang vom Jugend- in den Seniorenbereich meistert – und ob der Verein die Klasse hält. Zwar haben die letzten Spiele (1:6 gegen Bommern, insgesamt sechs Niederlagen aus den letzten sieben Spielen) keinen Aufwärtstrend offenbaren können, doch vielleicht kann genau diese Verpflichtung den Spielern nochmal einen besonderen Push geben.