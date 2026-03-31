Nach Trainer-Aus: Weitmar 45 präsentiert überraschenden Nachfolger von Isaija Zecevic · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser

Dennis Knobel ist nicht mehr Trainer des SC Weitmar 45. Da der Club mehr und mehr in den Abstiegskampf geraten war, musste ein neuer Mann her. – Foto: Thorsten Wiethege

Beim SC Weitmar 45 geht es Schlag auf Schlag: Nur wenige Tage nach der Trainer-Trennung hat der Bezirksligist die wichtigste Personalie für die kommende Saison geklärt. Marvin Michels wird im Sommer neuer Cheftrainer – und übernimmt damit erstmals eine Seniorenmannschaft in hauptverantwortlicher Rolle. Der 35-Jährige kommt von der DJK TuS Hordel, wo er zuletzt als U19-Trainer in der Westfalenliga sowie als Koordinator (U16–U19) tätig war. Zuvor arbeitete er im Nachwuchs von Rot-Weiß Essen (U17). DFB-B+ Lizenz, starke Ausbildung und ein großes Netzwerk im Bochumer Fußball zählen zu seinen wichtigsten Qualifikationen.

Klar ist: Weitmar setzt bewusst auf Entwicklung statt kurzfristige Lösungen.

Der Plan sieht vor, eine Mannschaft zu formen, die auf einem gesunden Mix aus jungen Talenten und erfahrenen Führungsspielern basiert. Michels soll genau diesen Prozess steuern und langfristig prägen. Besonders bemerkenswert: Laut WAZ galt Michels intern früh als Wunschlösung. In den Gesprächen habe sich schnell gezeigt, dass Verein und Trainer „die gleiche Sprache sprechen“. Zudem soll er langfristig das Gesicht der ersten Mannschaft werden und nach zuletzt unruhigen Monaten für Stabilität sorgen.