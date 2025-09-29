Nach Trainer-Abgang – GAP brilliert um Dreierpacker Ende

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen gewinnt die erste Partie nach dem Trainerwechsel – Lukas Ende gelingt ein Hattrick und macht auf sich aufmerksam.

Garmisch-Partenkirchen – Die Analogie zum Vorjahr ist verblüffend. Nur damals, im Herbst 2024, geschah das Ganze ein wenig später in der Fußball-Saison, da hatte der Winter bereits erste Vorboten ins Werdenfelser Land entsendet. Inhaltlich aber decken sich die Entwicklungen beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen – bisher zumindest: Ein Schwinghammer kam des Weges, übernahm an der Seitenlinie, um den Landesligisten aus dem Notstand zu lenken.

Das erste Spiel wurde umgehend gewonnen, rasch entfernte sich die Mannschaft dann tatsächlich aus der Abstiegszone. Nur: Damals war‘s der Senior aus dem Hause Schwinghammer, heute ist es bekanntlich der Junior. Unter ihm ergatterte der 1. FC den vierten Saisonerfolg, zog durch das 3:1 am Gröben an Widersacher SB Chiemgau/Traunstein vorbei. Ob‘s so weitergeht wie 2024, wird sich zeigen müssen.

Neu ist hingegen der Held des Tages. Lukas Ende war es, der beim ersten Kapitel der Krisenbewältigung alles überstrahlte. Für den 18-Jährigen ging am Samstag das in Erfüllung, was man sich als Spieler und vor allem Stürmer wünscht: eine Partie nahezu im Alleingang zu entscheiden. Der 18-Jährige blühte erstmals seit seinem Wechsel vom TSV Murnau richtig auf. Er organisierte seinem Team zunächst einen grundlegenden Vorteil hinsichtlich der Zahl der Feldspieler, ehe er mit einem Hattrick sein Team auf die Siegerstraße führte.

Welch hohes Tempo in Youngster Ende steckt, illustrierte er nach einem Fehler von Traunsteins Jonas Kranzfelder bei der Ballannahme. Dem Innenverteidiger blieb nur das Hinterherhecheln, ein ungeschickter Kontakt mit Endes Hacken, schon war nach 20 Minuten Schluss für den Gästespieler.

Ende’s Torrausch nimmt kein Ende

Ein wenig dauerte es, ehe die von den Vorwochen gehemmte Mannschaft vom Gröben mehr Mut entwickelte, die Überzahl zu nutzen. Ihr gelang aber noch vor der Pause der wichtige Mega-Mutmacher: Ein Eckball von Jonas Schrimpf flutschte einem Chiemgauer auf Schulterhöhe durch, Ende hielt aus zwölf Metern Torentfernung den Fuß hin – 1:0.

Die Protagonisten bei den Treffern der Garmisch-Partenkirchner waren am Samstag ausnahmslos dieselben. Sofort nach der Pause fiel das 2:0. Schrimpf setzte sich an der Seitenlinie durch, gab im rechten Winkel zur Mitte, wo Ende lauerte und einschoss. Jetzt war richtig Stimmung im FC-Lager. Mit dem Höhepunkt nur drei Minuten später. Diesmal mit Schrimpf an der Grundlinie, der Ablage in den Rückraum und dem nächsten Volltreffer von Ende. Vielleicht hatte SB-Mann Philipp Solleder noch den Fuß dran, war an diesem Tag aber ziemlich einerlei.

70 Minuten Überzahl als entscheidender Faktor

Bleibt noch Schwinghammers Einstand. Hätte fürwahr schlimmer ausfallen können. „Wir haben gezeigt, dass wir Charaktere und Typen in der Mannschaft haben“, lobte Schwinghammer das einheitliche Vorgehen und Mitfiebern aller Beteiligten. Die Nervosität des Vortages habe sich bei ihm schnell in Vorfreude kanalisiert. Wenngleich die Spieler das Gemüt ihres Trainers noch gehörig strapazierten.

Galt sowohl für das 1:3, als Positionsspiel und Kommunikation temporär nicht passten. Als auch für die schier unzähligen Offerten der Gäste für den endgültigen Todesstoß, wo sich zuvorderst Noah Pawlak und Jonas Poniewaz beim Abschluss verstrickten. „70 Minuten in Überzahl sind oft schwieriger als 90 Minuten mit elf gegen elf“, kommentierte der Coach. „Aber die Jungs haben gezeigt, dass sie Feuer im Herzen haben.“