Nach Tragödie: Emotionaler Niederlechner widmet erstes Tor für 1860 der Familie Ulreich

Erstes Pflichtspiel und gleich sein erstes Tor: Für Florian Niederlechner ging im Auftaktspiel gegen Rot-Weiss Essen ein Traum in Erfüllung.

Essen – Florian Niederlechner hätte sich seinen Einstand beim TSV 1860 München kaum besser vorstellen können. Beim schweren Auswärtsspiel an der Hafenstraße erzielte der 33-jährige Stürmer das wichtige 1:1 und zeigte eine Leistung, die nicht nur Trainer Patrick Glöckner ins Schwärmen brachte.

„Flo hat seine Hausaufgaben gemacht, mit dem Tor“, verriet Glöckner nach dem Spiel bei Magenta. Doch nicht nur der Trainer war von der Leistung des Neuzugangs begeistert, auch Magenta-Experte Fabian Klos war voll des Lobes. „Diesen Laufweg, den er beim Tor gemacht hat, den hat er wirklich ab Minute zwei angeboten. Das ist ein perfekter Laufweg“, analysierte der ehemalige Stürmer von Arminia Bielefeld und scherzte über die Auswechslung des Torjägers: „Er sah so aus, als wenn er noch 90 Minuten laufen könnte.“

Niederlechner selbst beschrieb seinen Lieblingslaufweg bescheiden: „Das ist meine komplette Bundesliga-Zeit mein Lieblingslaufweg – immer hinter dem Innenverteidiger. Da hast du einen Bewegungsvorsprung vorm Innenverteidiger“. Und die Routine des erfahrenen Angreifers zahlte sich aus – mit einem langen Bein hob er den Ball gefühlvoll über den Keeper.

Dass Niederlechner nun froh ist, in der 3. Liga zu spielen, zeigte sich auch nach seinem Treffer zum 1:1. Beim langen Pass von Sean Dulic stand der 34-Jährige wohl in der verbotenen Zone. Da es in Deutschlands dritthöchster Liga jedoch keinen Videobeweis gibt, hatte der Treffer bestand.

Doch auch die Hausherren hatten in einer Situation nach der Pause mächtig Glück, als der bereits gelb verwarnte Kraulich Stürmer Kevin Volland umgrätschte. Volland zeigte sich jedoch als Sportsmann durch und durch. Denn der Stürmer stand sofort wieder auf, um dem Ball nachzujagen. Wäre der Stürmer liegen geblieben, hätte es wohl den Platzverweis gegen Kraulich gegeben und die Löwen hätten ab der 52. Minute in Überzahl gespielt.

Emotionale Worte von Niederlechner nach dem Spiel: „Das ist für die Familie Ulreich“

Besonders bewegend war Niederlechners Widmung seines Tores. Der Stürmer hatte am Morgen des Spiels die traurige Nachricht vom Tod des Sohnes der Familie Ulreich erhalten – einer Familie, mit der die Niederlechners eng befreundet sind. „Ich hab mich so stark bemüht, dass ich heute für die Familie ein Tor schieße. Darum bin ich sehr, sehr froh, dass mir heute das Tor gelungen ist – das ist für die Familie Ulreich“, sagte ein sichtlich bewegter Niederlechner mit brüchiger Stimme und feuchten Augen.

Für den gebürtigen Münchner geht mit dem Wechsel zu 1860 ein Lebenstraum in Erfüllung. „Endlich darf ich den Löwen auf der Brust haben“, gab er nach seinem Einstand zu. Der Routinier, der bereits für Freiburg, Augsburg und Hertha BSC spielte, machte keinen Hehl aus seiner besonderen Verbindung zum Verein: „Jetzt am Schluss meiner Karriere – es wird so hundertprozentig mein letzter Verein sein – darf ich für den Verein auflaufen, den ich einfach liebe“.

Der Traum vom Löwen auf der Brust ist für Niederlechner Realität geworden – und könnte der Beginn einer besonderen Saison sein. Der Einstand ist ihm schon mal geglückt. (mg)