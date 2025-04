Nach torloser 1. Hälfte: Aunkirchen II holt Auswärtssieg.

Lange hat es gedauert, aber in Haarbach gelang es der Aunkirchener Reserve das erste Mal in der Saison, dass man einen Gegner aus der Spitzengruppe schlagen konnte. Im ersten Durchgang war es das erwartete Spiel zwischen zwei Gegnern auf Augenhöhe. Aunkirchen II hatte nach einem schönen Angriff über die linke Seite die große Chance, doch Sigl Basti scheiterte an einem tollen Reflex vom Heim-TW. Kurze Zeit später war der Pfosten bei einem Schuss von Sigl im Weg. Aber auch die Hausherren hatten ihre Chancen, zwei Mal hielt Nothaft klasse, einmal kratzte Loibl den Ball von der Linie. Im zweiten Durchgang konnten die Gäste dann aber schnell in Führung gehen. Der eingewechselte Sigl Martin blieb noch hängen, doch Hartl Tobi brachte den Ball flach und unhaltbar im Tor unter. Mit der Führung im Rücken wurden die Gäste immer sicherer und ließen auch defensiv nichts zu. Doch es blieb zunächst nur bei der knappen 0:1-Führung. In der Schlussviertelstunde zogen die FCA-Jungs dann aber davon. Erst traf Salatmeier Heinrich sehenswert per Freistoß zum 0:2, Schinhärl schloss einen Konter alleine vorm Torwart zum 0:3 ab. Am Ende ist der Sieg verdient, da man defensiv im zweiten Durchgang nichts mehr zu ließ und vorne die Chancen konsequent nutzen konnte. Im nächsten Spiel wartet der ungeschlagene Tabellenführer auf die junge FCA-Reserve.