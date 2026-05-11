Nach torlosen Remis: Raisting verpasst vorzeitigen Klassenerhalt Bezirksliga Süd von Christian Heinrich · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Fußball Herren Bezirksliga Oberbayern 2025/26 29. Spieltag, SV Raisting gegen SV Untermenzing, 20260510,Zweikampf,2026-05-10 in 82399 Raisting (Raiffeisen Arena Raisting, Wielenbacher Str. 52), Lukas MATZ (SV Raisting 16), David MARINKOVIC (SV Untermenzing 27)Copyright: WolfgangxLindner www.foto-lindner.de – Foto: Wolfgang Johann Lindner/www.fo

Der SV Raisting verpasst gegen Untermenzing den vorzeitigen Klassenerhalt. Nun entscheidet sich alles am letzten Spieltag in Polling.

Es war nicht das Wochenende des SV Raisting. Statt den Klassenerhalt endgültig klarzumachen, befindet sich die Mannschaft von Trainer Johannes Franz weiter zwischen Hoffen und Bangen. „Ich hadere mit dem kompletten Spieltag“, gab der Übungsleiter zu. Bereits der Samstag lief ganz gegen seine Vorstellungen, weil der TSV Geiselbullach ausgerechnet beim FC Penzberg einen 2:1-Erfolg einfuhr. Dabei hatte Franz zuvor sein zukünftiges Team noch ins Gebet genommen. Aber nicht nur seine Kicker in spe machten nicht, was er sich wünschte. Auch seine eigenen kamen im letzten Heimspiel der Saison gegen den SV Untermenzing nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus.

Engagierte Gastmannschaft Somit ist die Frage, ob nun Raisting, Geiselbullach oder sogar noch die U23 des FC Deisenhofen in die Relegation muss, bis zum Schluss vertagt. Dann spielen die Raistinger in Polling, Deisenhofen beim MTV München und Geiselbullach gegen den SV Bad Heilbrunn. Die Nullnummer gegen Untermenzing taugte nicht zum ersehnten Befreiungsschlag. Das lag auch an den Münchnern, die das Match richtig ernst nahmen. So entwickelte sich ein packender Kampf auf hohem Niveau, der phasenweise mal die Platzherren, dann ihre Gäste im Vorteil sah. Allerdings gelang es keinem der beiden Kontrahenten, einen Treffer zu markieren. Vor allem in der Schlussphase war das Team vom Ammersee drauf und dran, das erlösende Tor zu erzielen, das definitiv den Klassenerhalt bedeutet hätte. Frederik Specht bot sich in der Nachspielzeit die größte Chance zum 1:0, aber auch Korbinian Hibler, Henri Gersbach und Hermann Sigl hätten ihr Team in Führung schießen können.