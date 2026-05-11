Nach torlosen Remis: Raisting verpasst vorzeitigen Klassenerhalt

Der SV Raisting verpasst gegen Untermenzing den vorzeitigen Klassenerhalt. Nun entscheidet sich alles am letzten Spieltag in Polling.
Es war nicht das Wochenende des SV Raisting. Statt den Klassenerhalt endgültig klarzumachen, befindet sich die Mannschaft von Trainer Johannes Franz weiter zwischen Hoffen und Bangen. „Ich hadere mit dem kompletten Spieltag“, gab der Übungsleiter zu. Bereits der Samstag lief ganz gegen seine Vorstellungen, weil der TSV Geiselbullach ausgerechnet beim FC Penzberg einen 2:1-Erfolg einfuhr.
Dabei hatte Franz zuvor sein zukünftiges Team noch ins Gebet genommen. Aber nicht nur seine Kicker in spe machten nicht, was er sich wünschte. Auch seine eigenen kamen im letzten Heimspiel der Saison gegen den SV Untermenzing nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus.
Somit ist die Frage, ob nun Raisting, Geiselbullach oder sogar noch die U23 des FC Deisenhofen in die Relegation muss, bis zum Schluss vertagt. Dann spielen die Raistinger in Polling, Deisenhofen beim MTV München und Geiselbullach gegen den SV Bad Heilbrunn.
Die Nullnummer gegen Untermenzing taugte nicht zum ersehnten Befreiungsschlag. Das lag auch an den Münchnern, die das Match richtig ernst nahmen. So entwickelte sich ein packender Kampf auf hohem Niveau, der phasenweise mal die Platzherren, dann ihre Gäste im Vorteil sah. Allerdings gelang es keinem der beiden Kontrahenten, einen Treffer zu markieren. Vor allem in der Schlussphase war das Team vom Ammersee drauf und dran, das erlösende Tor zu erzielen, das definitiv den Klassenerhalt bedeutet hätte. Frederik Specht bot sich in der Nachspielzeit die größte Chance zum 1:0, aber auch Korbinian Hibler, Henri Gersbach und Hermann Sigl hätten ihr Team in Führung schießen können.
„Wir sind uns einander in Sachen Großchancen nicht nachgestanden“, räumte Franz jedoch ein, dass auch der Gegner den entscheidenden Treffer hätte setzen können. Besonders vor der Pause heizte der Tabellensechste der Bezirksliga Süd den Raistingern kräftig ein. „Wir haben uns dann in die Halbzeit gerettet“, atmete Franz erst einmal tief durch, dass seine Elf diese heikle Phase ohne Schaden überstand.
Allerdings blieben die Gäste auch nach dem Seitenwechsel am Drücker, und das Zittern ging weiter. Erst Mitte der zweiten Halbzeit konnten sich die Raistinger vom Druck ihres Gegners befreien. Weil aber auch sie in ihren Bemühungen erfolglos blieben, kommt es am 30. Spieltag zum großen Finale. Schön für die Fans und schlimm für Franz, der sich das Endspiel in Polling lieber erspart hätte.