Nach Topspiel-Sieg von Neuwerk: OSV kann Platz eins zurückerobern

Schon am Donnerstag behaupteten sich die Sportfreunde Neuwerk im Topspiel gegen den TuS Wickrath, sprangen damit für den Moment auf Platz eins. Am Sonntag folgen dann auch noch der OSV Meerbusch und die SpVg Odenkirchen aus der Spitzengruppe. Unterdessen ging der SV Lürrip einmal mehr leer aus, der VfR Krefeld-Fischeln gewann das Torfestival gegen den VfL Tönisberg.
Neuwerk legte schon am Donnerstag vor und behauptete sich gegen die Hausherren aus Wickrath. Der TuS dürfte sich damit wohl aus dem ernsthaften Aufstiegsrennen katapultierte haben, während die Sportfreunde zunächst wieder von der Spitze grüßen.
TuS Wickrath – Sportfreunde Neuwerk 0:3
TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Luis Erkelentz, Kevin Wolfs, Niklas Clemens, Nils Höffges, Moritz Lambertz (46. Jan Meuser) (79. Sem Mabela Samba), Petar Popovic, Ruben Bruß (46. Dennis Richter), Quinton Washington, Jason Rütten (71. Leart Prebreza) - Co-Trainer: Marc Sanders - Trainer: Gianluca Nurra
Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka (46. Marc Nickels), Lasse Buschmann (87. Anton Müller), Leon Jansen (90. Sven Bjarne Witt), Marius Meffert, Berkan Dursun (81. Dominik Klouth), Marwan El Khoulati Haroun, Christian Schultz (67. Emmanuel Adu) - Co-Trainer: Timo Rheindorf - Co-Trainer: Andre Theißen - Trainer: Erdogan Karaca
Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Lasse Buschmann (4.), 0:2 Berkan Dursun (12.), 0:3 Berkan Dursun (19.)
Rot: Marwan El Khoulati Haroun (76./Sportfreunde Neuwerk/„Beleidigung“)
Lürrip taumelt weiter in Richtung der Kreisliga-Rückkehr. Schon nach wenigen Minuten nahm die Partie durch den Treffer von Ilay Baris ihren gewohnten Lauf (2.). Ernsthaften Chancen auf ein Comeback wurde noch im ersten Durchgang mit dem Platzverweis für Mirko Subasic (43.) und dem darauffolgenden Doppelschlag durch Dennis Lerche (43., 45.) ein Strich durch die Rechnung gemacht. Zwar verkürzten die Hausherren in Unterzahl mit dem Treffer von Tiago Simoes Correiea (45., +5), heißer wurde es aber nicht. Zunächst stellte Murat Aslan wieder den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her (59.), Joyeux Badiata sorgte immerhin für Ergebniskosmetik (61.).
SV Lürrip – CSV Marathon Krefeld 2:4
SV Lürrip: Marc Rüttgers, Mirko Subasic, Marwin Tim Bachmann (78. Tanyu Engels), Marc Klunk, Tiago Simoes Correia, Aslan Yusuf Ergül (84. Dogus Nourioglu), Joyeux Badiata, Robert Brüggen, Michael Bohnen, Leonardo Markovic (78. Tim Bekkers), Amant Hani - Trainer: Marc Rüttgers - Co-Trainer: Jonas Derrix - Trainer: Tiago Simoes Correia
CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Sebastian Peschel, Marcel Lüft, Lars Wellmans, Marco Grünert (68. Almir Arapovic), Emre Özkaya (90. Elyesa Terzi), Semih Cakir, Murat Aslan, Ilay Baris, Fritz Fiedler (46. Dario Krezic), Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya
Schiedsrichter: Philipp Stroetmann - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Ilay Baris (2.), 0:2 Dennis Lerche (43.), 0:3 Dennis Lerche (45.), 1:3 Tiago Simoes Correia (45.+5), 1:4 Murat Aslan (59.), 2:4 Joyeux Badiata (61.)
Rot: Mirko Subasic (43./SV Lürrip/Foulspiel)
Tönisberg muss weiter auf die Top-Teams abreißen lasen. Kurz vor der Pause ging es erstmals rund. Der anfängliche Führungstreffer durch Cihan Rüzgar (41.) wurde prompt durch Niklas Geraets ausgeglichen (45.). Nach dem Seitenwechsel waren erneut beide Seiten treffsicher, erst Carlo Heinrich für Fischeln, daraufhin Manuel Franken nach einem Kopfball (51.). In der Folge liefen die Gäste dann mit dem Ergebnis weg. Andoni Erice (72.), Heinrich (78.) und Geraets (82.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, erste in der Nachspielzeit pirschte sich Tönisberg mit zwei weiteren Treffern heran, doch ging letztlich leer aus.
VfL Tönisberg – VfR Krefeld-Fischeln 4:5
VfL Tönisberg: Fabian Milch, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt (49. Tim Couball), Fabian Kempkens, Janik Dünwald (75. Ronaldo Onuzi), Jawad Ebrahimi, Manuel Franken, Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar, Bertan Josua Yildiz - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Carlo Honoré Heinrich (80. Denis Shabani), Ben Schubert, Victor Lopez Martin, Niklas Geraets (84. Mohamed Osman), Ndrin Maloku (64. Milosz Nocek), Maximilian Kuznik (59. Ben Sundermann) - Trainer: Jakob Scheller
Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 37
Tore: 1:0 Cihan Mustafa Rüzgar (41.), 1:1 Niklas Geraets (45.), 1:2 Carlo Honoré Heinrich (46.), 2:2 Manuel Franken (51.), 2:3 Andoni Sanchez Valverde Erice (72.), 2:4 Carlo Honoré Heinrich (78.), 2:5 Niklas Geraets (82.), 3:5 Luke Heidrich (90.+1), 4:5 Manuel Franken (90.+2)
17. Spieltag
12.12.25 OSV Meerbusch - SV Lürrip
12.12.25 TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Mönchengladbach
12.12.25 VfR Krefeld-Fischeln - SSV Grefrath 1910/24
13.12.25 SpVg Odenkirchen - Thomasstadt Kempen
13.12.25 SC St. Tönis 1911/20 II - TuRa Brüggen
14.12.25 Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Viersen
14.12.25 CSV Marathon Krefeld - VfL Tönisberg
14.12.25 Türkiyemspor Mönchengladbach - SC Union Nettetal II
14.12.25 DJK Fortuna Dilkrath - TuS Wickrath