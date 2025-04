Nach Top-Stürmer-Transfer: Rockt CSV Marathon gegen Meerbusch?

In der Bezirksliga, Gruppe 3, steigt am Wochenende Spieltag 26 - und es geht direkt mit zwei Leckerbissen los: Die SpVg Odenkirchen will im Derby den TuS Wickrath tiefer in den Abstiegskampf ziehen, der CSV Marathon Krefeld gastiert mit Aufwind durch einen starken Transfer beim OSV Meerbusch. Topspiel am Sonntag zwischen DJK Gnadental und Sportfreunde Neuwerk.

So., 06.04.2025, 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG SV Uedesheim Uedesheim 15:15 live PUSH

So., 06.04.2025, 15:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk 15:30 PUSH

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen TSV Bayer TuRa Brüggen Brüggen 15:00 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Sa., 12.04.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Gnadental

So., 13.04.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Red Stars Mönchengladbach

So., 13.04.25 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK VfL Willich

So., 13.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TSV Bayer Dormagen

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV Uedesheim - TuS Wickrath

So., 13.04.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - OSV Meerbusch

So., 13.04.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24

So., 13.04.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Meerbusch II



28. Spieltag

Do., 17.04.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Mönchengladbach

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TSV Meerbusch II - SVG Neuss-Weissenberg

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Red Stars Mönchengladbach - DJK VfL Willich

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Grevenbroich-Süd

Do., 17.04.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SV Uedesheim

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SpVg Odenkirchen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Neuwerk