Nach Tod von Gert Kramp: Bierstadter Pokalspiel abgesagt

Wobei nach dem Tod von Bierstadts Co-Trainer Gert Kramp die für Mittwoch geplante Partie zwischen Hellas Schierstein und dem FC Bierstadt im Laufe des Dienstagabend abgesagt worden ist. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Die SpVgg Sonnenberg bekommt es zuhause mit dem FV Biebrich zu tun. Die Heimmannschaft geht in dieses Spiel mit einem guten Gefühl, nachdem die Sonnenberger am vorherigen Spieltag der KOL die TSG 1846 Kastel mit 5:2 besiegen konnten. Der FV Biebrich will nach der 3:6-Heimniederlage gegen den SV Zeilsheim in der Verbandsliga Wiedergutmachung betreiben. Meisterschaft und Aufstieg scheinen nach dem verpatzten Re-Start in weiter Ferne, mit einem Kreispokalsieg könnte Biebrich sich aber immerhin mal wieder einen Titel in die Vereinsvitrine stellen.