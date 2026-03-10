 2026-03-10T10:11:42.421Z

Nach Tod von Gert Kramp: Bierstadter Pokalspiel abgesagt

Viertelfinals stehen an: "Spiel des Jahres" für Hellas fällt vorerst aus +++ FV Biebrich und SV Erbenheim wollen verpatzten Jahresstart wieder grade biegen +++ Klarenthal will Gräselberg überraschen

von Marius Martinez/Philipp Durillo · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser
Das Kreispokalspiel des FC Bierstadt ist nach dem Tod von Co-Trainer Gert Kramp abgesagt worden.
Das Kreispokalspiel des FC Bierstadt ist nach dem Tod von Co-Trainer Gert Kramp abgesagt worden. – Foto: Leandra Schmidt (Archiv)

Wiesbaden. Am Mittwoch- und Donnerstagabend finden die Viertelfinal-Spiele des Kreispokal Wiesbaden statt. Drei der vier Partien werden ausgetragen, die Favoritenrollen scheinen recht klar verteilt. Oder geht doch was für die Underdogs?

Morgen, 20:00 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt
Abgesagt

Wobei nach dem Tod von Bierstadts Co-Trainer Gert Kramp die für Mittwoch geplante Partie zwischen Hellas Schierstein und dem FC Bierstadt im Laufe des Dienstagabend abgesagt worden ist. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Morgen, 19:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
19:30live

Die SpVgg Sonnenberg bekommt es zuhause mit dem FV Biebrich zu tun. Die Heimmannschaft geht in dieses Spiel mit einem guten Gefühl, nachdem die Sonnenberger am vorherigen Spieltag der KOL die TSG 1846 Kastel mit 5:2 besiegen konnten. Der FV Biebrich will nach der 3:6-Heimniederlage gegen den SV Zeilsheim in der Verbandsliga Wiedergutmachung betreiben. Meisterschaft und Aufstieg scheinen nach dem verpatzten Re-Start in weiter Ferne, mit einem Kreispokalsieg könnte Biebrich sich aber immerhin mal wieder einen Titel in die Vereinsvitrine stellen.

Morgen, 19:30 Uhr
FC Maroc Wiesbaden
FC Maroc WiesbadenMaroc Wiesb.
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim
19:30

Der FC Maroc Wiesbaden will die bisher schwierige Saison (nur Platz 13 in der Liga) mit einem Pokalerfolg aufbessern. Der Verein hat den SV Erbenheim zu Gast. Die Gäste haben den Jahresstart gegen den FV Alemannia Nied verpatzt und hoffen auf ein besseres Ergebnis im Pokal-Fight.

Do., 12.03.2026, 20:00 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
SC Gräselberg
SC GräselbergGräselberg
20:00live

Der Viertplatzierte der Kreisliga A, der 1. SC Klarenthal, hat den Fünftplatzierten der KOL-Wiesbaden, den SC Gräselberg, zu Gast. Klarenthal hinkt den eigenen Ansprüchen etwas hinterher, unterlag am Sonntag dem CD Espanol, während Gräselberg den Last-Minute-Ausgleich bei der SG Germania schaffte - und als Favorit ins Gastspiel bei den Klarenthalern geht. Doch unter Flutlicht im "Zwinger" ist vieles möglich.