Nach Titelträumen folgt der Bruch: Chelsea feuert Maresca

Der FC Chelsea gab die Trennung von Maresca am 1. Januar bekannt – ein für die Premier League außergewöhnlicher Zeitpunkt, der die Brisanz der Situation unterstreicht. Der Klub erklärte, ein Wechsel auf der Trainerposition biete die beste Chance, die Saison „wieder in die Erfolgsspur zu bringen“.

Zum Zeitpunkt der Entlassung lag Chelsea in der Liga nur noch auf Rang fünf, der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal war auf 15 Punkte angewachsen. Hinzu kam die Gefahr, in der Champions League die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zu verpassen.

Maresca hatte Chelsea in seiner ersten Saison zunächst zu bemerkenswerten Erfolgen geführt, darunter die Qualifikation für die Champions League, den Gewinn der Conference League und den Triumph bei der Klub-WM. In der laufenden Spielzeit aber holte sein Team aus den letzten neun Pflichtspielen lediglich zwei Siege und ließ in der Premier League mehrfach Führungen liegen.