Nach Titel in der A-Klasse: Reichertshofen beim Erdinger Meister-Cup

Der TSV Reichertshofen 1895 e.V. ist einer der Teilnehmer des Erdinger Meister-Cup 2026. Der TSV feierte die Meisterschaft in der A-Klasse.
Der TSV Reichertshofen 1895 e.V. hat sich mit der Meisterschaft in der A-Klasse 3 Donau/Isar für den ERDINGER Meister-Cup qualifiziert. „Wir freuen uns sehr, am ERDINGER Meister-Cup teilnehmen zu dürfen. Nach einer phänomenalen Saison möchten wir dieses Highlight gemeinsam genießen und gleichzeitig den Grundstein für die kommende Spielzeit legen. Wir freuen uns auf ein tolles Turnier und viele spannende Begegnungen!“, sagt Sebastian Wirthschaft, Abteilungsleiter TSV Reichershofen 1895 e.V. Wir stellen auch das Team aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm kurz vor.
Konstant und geschlossen als Mannschaft. Wir haben über die gesamte Saison
hinweg unsere Leistungen abgerufen und uns dadurch verdient die Meisterschaft
gesichert.
Besonders ausgezeichnet hat uns die gelungene Mischung aus jungen, hungrigen
Spielern und erfahrenen Führungsspielern. Es ist uns gelungen, viele junge
Spieler erfolgreich zu integrieren und daraus eine starke Einheit zu formen.
Ein echter Schlüsselmoment war das Spiel gegen den SV Manching. Als uns in der
letzten Minute noch der 4:4-Ausgleich gelang, wussten wir: Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt gekommen, um den Aufstieg und die Meisterschaft anzugehen.
Der ERDINGER Meister-Cup ist für uns ein toller Saisonabschluss. Gleichzeitig
bietet er die Möglichkeit, sich mit anderen Meisterteams zu messen und gemeinsam einen besonderen Fußballtag zu erleben.
Ein konkretes sportliches Ziel haben wir uns nicht gesetzt. Wir wollen schönen
Fußball spielen, den Tag genießen, die Gemeinschaft erleben und einfach Spaß
haben.