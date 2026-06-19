Nach Titel in der A-Klasse: Reichertshofen beim Erdinger Meister-Cup Oberbayern beim ERDINGER Meister-Cup 2026 von PM Erdinger · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Reichertshofen feierte die Meisterschaft in der A-Klasse. – Foto: Reichertshofen

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Der TSV Reichertshofen 1895 e.V. ist einer der Teilnehmer des Erdinger Meister-Cup 2026. Der TSV feierte die Meisterschaft in der A-Klasse.

Der TSV Reichertshofen 1895 e.V. hat sich mit der Meisterschaft in der A-Klasse 3 Donau/Isar für den ERDINGER Meister-Cup qualifiziert. „Wir freuen uns sehr, am ERDINGER Meister-Cup teilnehmen zu dürfen. Nach einer phänomenalen Saison möchten wir dieses Highlight gemeinsam genießen und gleichzeitig den Grundstein für die kommende Spielzeit legen. Wir freuen uns auf ein tolles Turnier und viele spannende Begegnungen!“, sagt Sebastian Wirthschaft, Abteilungsleiter TSV Reichershofen 1895 e.V. Wir stellen auch das Team aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm kurz vor.

Wie würdet ihr eure Saison beschreiben?

Konstant und geschlossen als Mannschaft. Wir haben über die gesamte Saison

hinweg unsere Leistungen abgerufen und uns dadurch verdient die Meisterschaft

gesichert.



Was hat eure Mannschaft in dieser Saison besonders ausgezeichnet?

Besonders ausgezeichnet hat uns die gelungene Mischung aus jungen, hungrigen

Spielern und erfahrenen Führungsspielern. Es ist uns gelungen, viele junge

Spieler erfolgreich zu integrieren und daraus eine starke Einheit zu formen.

Gab es einen Schlüsselmoment auf dem Weg zur Meisterschaft?

Ein echter Schlüsselmoment war das Spiel gegen den SV Manching. Als uns in der

letzten Minute noch der 4:4-Ausgleich gelang, wussten wir: Jetzt ist der richtige

Zeitpunkt gekommen, um den Aufstieg und die Meisterschaft anzugehen.