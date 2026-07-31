Nach Testspiel-Absage geht der Blick auf die 2. Pokalrunde

Der TSV Oberensingen geht mit einem etwas unterbrochenen Rhythmus in die nächste Pokalaufgabe. Der für Mittwoch geplante Test gegen den Landesligisten 1. FC Eislingen wurde abgesagt. Damit bleibt dem Verbandsligisten vor der zweiten Runde im WFV-Pokal beim VfL Nagold nur der Pflichtspielerfolg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen als jüngster Belastungsnachweis.
Die Vorbereitung des TSV verlief bislang wechselhaft, aber nicht ohne positive Hinweise. Zum Auftakt gab es gegen den Oberligisten TSG Backnang eine 0:3-Niederlage. Danach steigerte sich Oberensingen und gewann gegen den Landesliga-Vizemeister TSV Köngen mit 4:3. Der Test gegen den Oberligisten SSV Reutlingen hätte ein weiterer wertvoller Maßstab werden können, musste jedoch wegen Unwetters abgebrochen werden. Nun fiel auch das Spiel gegen Eislingen aus. Für Trainerteam und Mannschaft bedeutet das: weniger Spielminuten, weniger Gelegenheit zum Feinschliff, dafür umso mehr Gewicht auf den nächsten Pflichttermin.
Der Pokalauftritt gegen Calcio war deshalb wichtig. Gegen den Verbandsliga-Konkurrenten blieb Oberensingen geduldig und setzte sich nach torlosen 90 Minuten in der Verlängerung mit 2:0 durch. Luca Rakoczy traf in der 114. Minute, Patrick Werner legte drei Minuten später nach. Der Sieg war umkämpft, aber genau solche Spiele helfen vor einer Saison, in der der TSV nach Rang drei im Vorjahr wieder gehobene Ansprüche bestätigen will.
Am Samstag beim VfL Nagold wird es nicht leichter. Der Landesligist zählt zu den stärkeren Mannschaften seiner Klasse und dürfte den höherklassigen Gast vor heimischer Kulisse fordern. Für Oberensingen kommt es darauf an, den Pokalabend seriös anzunehmen: früh Zugriff finden, Standards sauber verteidigen, eigene Ballbesitzphasen klarer nutzen und den Gegner nicht über Fehler ins Spiel bringen.
Nach Nagold folgt noch der Test beim VfL Pfullingen, ehe am 15. August die Verbandsliga beim FC Rottenburg beginnt. Danach warten Fellbach und die TSG Balingen II. Der TSV hat bislang gute Ansätze, aber auch Unterbrechungen erlebt. In Nagold zählt nun vor allem eines: den Rhythmus trotz abgesagter Tests in ein konzentriertes Weiterkommen zu übersetzen.