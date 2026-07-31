Nach Testspiel-Absage geht der Blick auf die 2. Pokalrunde

Die Vorbereitung des TSV verlief bislang wechselhaft, aber nicht ohne positive Hinweise. Zum Auftakt gab es gegen den Oberligisten TSG Backnang eine 0:3-Niederlage. Danach steigerte sich Oberensingen und gewann gegen den Landesliga-Vizemeister TSV Köngen mit 4:3. Der Test gegen den Oberligisten SSV Reutlingen hätte ein weiterer wertvoller Maßstab werden können, musste jedoch wegen Unwetters abgebrochen werden. Nun fiel auch das Spiel gegen Eislingen aus. Für Trainerteam und Mannschaft bedeutet das: weniger Spielminuten, weniger Gelegenheit zum Feinschliff, dafür umso mehr Gewicht auf den nächsten Pflichttermin.

Der Pokalauftritt gegen Calcio war deshalb wichtig. Gegen den Verbandsliga-Konkurrenten blieb Oberensingen geduldig und setzte sich nach torlosen 90 Minuten in der Verlängerung mit 2:0 durch. Luca Rakoczy traf in der 114. Minute, Patrick Werner legte drei Minuten später nach. Der Sieg war umkämpft, aber genau solche Spiele helfen vor einer Saison, in der der TSV nach Rang drei im Vorjahr wieder gehobene Ansprüche bestätigen will.

Am Samstag beim VfL Nagold wird es nicht leichter. Der Landesligist zählt zu den stärkeren Mannschaften seiner Klasse und dürfte den höherklassigen Gast vor heimischer Kulisse fordern. Für Oberensingen kommt es darauf an, den Pokalabend seriös anzunehmen: früh Zugriff finden, Standards sauber verteidigen, eigene Ballbesitzphasen klarer nutzen und den Gegner nicht über Fehler ins Spiel bringen.