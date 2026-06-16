Nach Terranova: Weiteres RWO-Talent erhält Profivertrag

Hasan Onur rückt in den Regionalliga-Kader vor. – Foto: RWO/ Christian Schröder

Hasan Onur rückt zur neuen Saison in den Regionalliga-Kader. Der 19-jährige gebürtige Oberhausener durchlief die Jugendmannschaften von Borussia Mönchengladbach, ehe er sich zur Saison 2024/25 den Kleeblättern anschloss. Bei der U19 wurde der linke Schienenspieler schnell zu einer festen Größe und hatte in der abgelaufenen Spielzeit großen Anteil an der erfolgreichen Spielzeit der Rot-Weißen.

Onur schnupperte bereits Regionalliga-Luft

Zudem trainierte Onur regelmäßig bei den Profis mit, stand insgesamt sechs Mal im Spieltagskader und feierte bei seiner Einwechslung im Auswärtsspiel beim VfL Bochum II sein Debüt in der Regionalliga West.

Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter der Rot-Weißen, unterstreicht das Talent des Eigengewächses: „Nach Sergio und Jannis ist Hasan der dritte Spieler unserer Jugend, den wir in der kommenden Saison fest dazu nehmen und weiter fördern möchten. Er weiß, dass das erste Jahr bei den Herren ein lehrreiches sein wird. Mit seiner Mentalität und seinem fußballerischem Potenzial glauben wir, dass er mit uns den nächsten Schritt gehen und charakterlich sehr gut in das Team passen wird.“