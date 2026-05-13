Nach Talfahrt: SpVgg Altenerding entlässt Pedro Locke mit sofortiger Wirkung

Nach sieben erfolgreichen Jahren ist Schluss. Der Nachfolger Stefan Huber übernimmt früher als geplant und soll den Klassenerhalt retten.
Nach sieben Jahren endet bei der SpVgg Altenerding eine Ära: Trainer Pedro Locke wurde am Montag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die Verantwortlichen der Veilchen reagierten damit auf die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen. Aus den letzten sechs Partien holte die Mannschaft lediglich zwei Punkte und rutschte dadurch auf den Relegationsplatz der Bezirksliga ab.
Locke selbst hat der Rauswurf hart getroffen: „Ich hatte schon vor zwei, drei Wochen mitbekommen, dass der sportliche Leiter die Spieler immer wieder über mich befragte. Erst am Mittwoch beim Spiel gegen Garching hat er der Mannschaft mitgeteilt, dass wir es bis zum Schluss gemeinsam durchziehen. Vier Tage nach dem 1:1 hat er seine Meinung geändert. Ich bin sehr enttäuscht, da leider keiner mehr vor Augen hat, woher wir kommen. Aber so ist es im Fußball: Man will immer mehr und mehr.“
Er sei „nicht nur Trainer, sondern im Hintergrund bis zur letzten Saison sowohl sportlicher Leiter als auch Team-Manager“ gewesen. Neben den Wirren um die nicht spielberechtigten Neuzugänge und die vielen Ausfälle sei es im vergangenen halben Jahr „im Hintergrund immer wieder zu Unruhen“ gekommen. „Die letzten sechs Monate waren extrem anstrengend“, bekennt Locke. Er überlege nun, den A-Schein zu erwerben und vielleicht „ins Scouting eines Lizenzvereins“ zu wechseln. Er wünsche „der SpVgg alles Gute. Insbesondere möchte ich mich bei unseren Fans, Kids und allen, die uns unterstützt haben, herzlichst bedanken“, sagt er.
„Die Entscheidung ist uns keinesfalls leicht gefallen“, erklärt Abteilungsleiter Andreas Heilmaier. „Wir erhoffen uns durch diesen Schritt noch einmal einen neuen Impuls innerhalb der Mannschaft.“ Locke hatte den Verein in den vergangenen sieben Jahren aus der A-Klasse bis in die Bezirksliga geführt.
Die Nachfolge übernimmt ab sofort Stefan Huber, der ursprünglich erst zur kommenden Saison als neuer Cheftrainer vorgesehen war (wir berichteten). Der bisherige Co-Trainer des FC Aschheim wurde nach Bekanntgabe seines Wechsels beim FCA freigestellt und tritt seine neue Aufgabe nun vorzeitig an. Unterstützt wird er schon jetzt von Suheyp Trabelsi, der ebenfalls als Co-Trainer seine Amtszeit früher als vorgesehen startet. Huber blickt trotz der schwierigen Ausgangslage optimistisch auf die verbleibenden Spiele: „Ich hoffe, dass wir gemeinsam doch noch den Klassenerhalt schaffen.“
Der neue Coach hatte die jüngsten Begegnungen seines künftigen Teams bereits intensiv verfolgt. „Ich habe schon einige Ideen im Kopf, die hoffentlich für einen Umschwung sorgen können“, erklärt Huber. Besonders wichtig sei es nun, der Mannschaft neues Selbstvertrauen zu vermitteln. Die beiden Trainingseinheiten bis zum richtungsweisenden Spiel am Samstag wolle er gezielt nutzen, um auch in Einzelgesprächen auf die Spieler einzuwirken und gleichzeitig seine Spielphilosophie zu vermitteln.
Die Aufgabe könnte allerdings kaum schwieriger sein: Altenerding gastiert beim bereits als Aufsteiger feststehenden SV Nord Lerchenau. Zudem muss Huber weiterhin auf Samuel Kronthaler und Leart Bilalli verzichten. Beide Spieler wurden nach ihren Platzverweisen in Langengeisling jeweils für vier Spiele gesperrt.
Bei den Verantwortlichen überwiegt der Dank an Locke. „Pedro damals zu holen, war ein Sechser im Lotto. Er hat dem Verein neues Leben eingehaucht“, so Heilmaier. Als Gründe für den Leistungseinbruch nennt der Verein unter anderem die angespannte Personalsituation. Neben den Sperren wichtiger Leistungsträger sorgte auch ein formaler Fehler bei den Verpflichtungen von Joshua Goodluck und Solomon Effiong, der jedoch am Samstag erstmals das Spielrecht für die SpVgg hat, für zusätzliche Probleme. „Für diese Dinge kann Pedro nichts. Es gibt von unserer Seite auch keinerlei Schuldzuweisungen“, stellt Heilmaier klar. Vielmehr hoffe man darauf, dass die personelle Veränderung noch einmal einen Ruck durch die Mannschaft gehen lassen könne. „Wir hoffen, dass wir spätestens in zwei Wochen sagen können, dass es die richtige Entscheidung war.“