Nach Talfahrt: SpVgg Altenerding entlässt Pedro Locke mit sofortiger Wirkung Trainer-Aus in Altenerding von Tobias Fischbeck · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Sieben Jahre stand Pedro Locke (links) bei der SpVgg Altenerding an der Seitenlinie, doch nun ist seine Ära zu Ende. Auch sein Co-Trainer Nihad Mujkic 2.v.r.), der zum FC Schwaig wechselt, und Betreuer Tolga Güncü werden den Verein verlassen – Foto: anh

Nach sieben erfolgreichen Jahren ist Schluss. Der Nachfolger Stefan Huber übernimmt früher als geplant und soll den Klassenerhalt retten.

Nach sieben Jahren endet bei der SpVgg Altenerding eine Ära: Trainer Pedro Locke wurde am Montag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die Verantwortlichen der Veilchen reagierten damit auf die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen. Aus den letzten sechs Partien holte die Mannschaft lediglich zwei Punkte und rutschte dadurch auf den Relegationsplatz der Bezirksliga ab. Locke selbst hat der Rauswurf hart getroffen: „Ich hatte schon vor zwei, drei Wochen mitbekommen, dass der sportliche Leiter die Spieler immer wieder über mich befragte. Erst am Mittwoch beim Spiel gegen Garching hat er der Mannschaft mitgeteilt, dass wir es bis zum Schluss gemeinsam durchziehen. Vier Tage nach dem 1:1 hat er seine Meinung geändert. Ich bin sehr enttäuscht, da leider keiner mehr vor Augen hat, woher wir kommen. Aber so ist es im Fußball: Man will immer mehr und mehr.“

Unruhe im Hintergrund Er sei „nicht nur Trainer, sondern im Hintergrund bis zur letzten Saison sowohl sportlicher Leiter als auch Team-Manager“ gewesen. Neben den Wirren um die nicht spielberechtigten Neuzugänge und die vielen Ausfälle sei es im vergangenen halben Jahr „im Hintergrund immer wieder zu Unruhen“ gekommen. „Die letzten sechs Monate waren extrem anstrengend“, bekennt Locke. Er überlege nun, den A-Schein zu erwerben und vielleicht „ins Scouting eines Lizenzvereins“ zu wechseln. Er wünsche „der SpVgg alles Gute. Insbesondere möchte ich mich bei unseren Fans, Kids und allen, die uns unterstützt haben, herzlichst bedanken“, sagt er. „Die Entscheidung ist uns keinesfalls leicht gefallen“, erklärt Abteilungsleiter Andreas Heilmaier. „Wir erhoffen uns durch diesen Schritt noch einmal einen neuen Impuls innerhalb der Mannschaft.“ Locke hatte den Verein in den vergangenen sieben Jahren aus der A-Klasse bis in die Bezirksliga geführt.