Nach Tätlichkeit: Türk Spor trennt sich von Trainer Serhat Yolver

Bad Schwalbach. Der 8:0-Sieg des SV Neuhof bei Türk Spor Bad Schwalbach im Kreisliga A Rheingau-Taunus Spiel wurde von einem unschönen Vorfall überschattet. In der 75. Minute erhielt Spielertrainer Serhat Yolver die Rote Karte nach einer Tätlichkeit. Das hatte Konsequenzen: Einen Tag später folgte die Trennung zwischen Trainer und Verein.

Sportlich geriet die Partie schnell in den Hintergrund, da der SV Neuhof die Begegnung deutlich mit 8:0 gewann und weiter oben in der Tabelle dabeiblieb. Für Gesprächsstoff sorgte jedoch vor allem eine Szene in der Schlussphase, als der Schiedsrichter in der 75. Minute Bad Schwalbachs Spielertrainer Serhat Yolver nach einer Tätlichkeit die Rote Karte zeigte.

Beim Gastgeber bestätigte der Sportliche Leiter Yavuz Yalcin, dass der Verein und Serhat Yolver nach dem Spiel Konsequenzen gezogen und sich getrennt haben. Ein solches Verhalten habe bei Türk Spor Bad keinen Platz und der Club habe deshalb klare Konsequenzen gezogen, führt Yalcin aus. Für die Trainerposition werde derzeit nach einer internen Lösung geschaut, erklärte Yalcin, wobei noch keine endgültige Entscheidung getroffen sei.

Yolver: "Das hat auf dem Platz nichts verloren"

Serhat Yolver selbst sprach zu den Vorfällen und berichtete, dass ein Zweikampf nach einer Provokation eines Neuhof-Spielers gegenüber einem Spieler des Türk Spor ausgeartet sei. „Ich habe ihn am Hals gepackt und auf den Boden gedrückt, aber nicht geschlagen“, schilderte der ehemalige Spielertrainer die Situation. Zugleich räumte er ein, dass sein Verhalten nicht zu rechtfertigen sei und dass er es bereue: „Das hat auf dem Platz und im Sport nichts verloren."

Die anschließende Trennung vom Verein sei seinen Angaben zufolge letztlich auch seine eigene Entscheidung gewesen. „Ich nehme das auf mich und deshalb habe ich den Verein verlassen“, sagte Yolver. Neben der Situation im Spiel hätten auch interne Faktoren wie personelle Veränderungen im Winter und berufliche Gründe eine Rolle gespielt. Er fügte hinzu, dass Verein und er im Guten auseinandergegangen seien.

Keine Äußerung von Neuhof-Coach zum Vorfall

Der Trainer von Neuhof, Daniel Labusga, wollte sich zum Vorfall rund um den Platzverweis nicht äußern und verwies auf den Bericht des Schiedsrichters sowie darauf, dass der Verband den Fall bewerten werde. Sportlich beschrieb er die Partie als ruhig und relativ schnell entschieden: Seine Mannschaft habe früh das 1:0 erzielt und das Spiel anschließend kontrolliert. Spätestens mit der Roten Karte in der 75. Minute sei die Begegnung endgültig entschieden gewesen – „Game over“, meinte der Neuhofer Trainer.

Labusga bestätigte, dass es dem beteiligten Spieler vonseiten des SVN gut gehe. Gleichzeitig wolle der SVN den Fokus wieder auf das Sportliche legen und den Blick auf die kommende Partie am Wochenende gegen die SG Hohenstein richten.