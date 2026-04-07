Nach Tätlichkeit: MSV Duisburg muss länger auf Aljaz Casar verzichten

So lange muss MSV auf Casar verzichten – Foto: Björn Kaisen

Inmitten einer Rudelbildung hatte sich Aljaz Casar am vergangene Spieltag gegen Rot-Weiss Essen zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen. Jetzt hat der DFB die Strafe in Folge der Roten Karte festgelegt: MSV Duisburg muss drei Spiele auf ihren Winterzugang verzichten.

Sein Trainer Dietmar Hirsch hat das natürlich überhaupt nicht gefallen: „Im Derby muss man ein bisschen cooler sein und darf sich nicht zu sowas hinreißen lassen“, erklärt er direkt im Anschluss bei MagentaSport. Mit etwas Abstand bewertet der 54-Jährige die Szene doch etwas anders: „Wir haben uns die Bilder noch einmal angeschaut. Da muss man nicht unbedingt Rot geben. Der Essener hat es clever gemacht, wir hätten es möglicherweise auch so gemacht“, sagt Hirsch dem RevierSport und echauffiert sich im Anschluss über das Essener Verhalten: „Wenn da ein erwachsener Mann umfallen muss, fallen die Spieler aber in jedem Spiel um, wie die Fliegen.“

In der 73. Spielminute kam es zu einer Rudelbildung in Folge eines härteren Zweikampfes. Dabei soll sich Casar zu einem Faustschlag gegen Essens Franci Bouebari hinreißen lassen. In der Folge schickte der Unparteiische Sören Storks den Slowenen, der aus der 2. Bundesliga von Dynamo Dresden zu den Zebras gewechselt ist, ohne zu zögern mit der glatt Roten Karten vom Spielfeld.

Jetzt steht das Strafmaß

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat dann doch anders entschieden, als der MSV-Coach es im Nachhinein bewertet. Demnach sperrt der DFB den 25-Jährigen für drei Spiele. Genauer heißt es:

„Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Aljaz Casar vom Drittligisten MSV Duisburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt.

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Damit fehlt er schon am Dienstagabend im Spitzenspiel gegen Tabellenführer VfL Osnabrück. Darüber hinaus wird er nicht in Mannheim und gegen die Zweitverwertung der TSG Hoffenheim dabei sein dürfen.

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