Nach tätlichem Angriff: Spieler für ein Jahr gesperrt

– Foto: Sascha Köppen

Der Fußballbezirk Enz/Murr hat sich bereits mit den Geschehnissen vom Wochenende beschäftigt. Folgende Informationen werden dazu mitgeteilt:

Wie bereits berichtet, kam es bei einem Freundschaftsspiel einer aktiven Herrenmannschaft zu einem unschönen Vorfall: Nach einem Foulspiel versetzte ein gefoulter Spieler einem nicht beteiligten Gegenspieler einen heftigen Faustschlag, wodurch dieser eine Platzwunde an der Augenbraue und eine leichte Gehirnerschütterung erlitt.

Gegen den betreffenden Spieler wurde eine Sperrstrafe für den Zeitraum vom 23.02.2026 bis zum 24.02.2027 ausgesprochen.

Das Sportgericht Enz/Murr hat sich in einer Kammersitzung intensiv mit diesem Vorfall befasst und nun ein klares Urteil gefällt:

Das bedeutet ein Jahr Zwangspause und viel Zeit, um über das eigene Verhalten auf dem Platz nachzudenken.

Wir hoffen, dass solche Aktionen künftig der Vergangenheit angehören und der Fairplay-Gedanke immer im Vordergrund steht."

Was war passiert? Info vom Fußballbezirk:

"Faustschlag im Freundschaftsspiel

Im Rahmen eines Freundschaftsspiels kam es am vergangenen Wochenende zu einer nicht tolerierbarden Gewalthandlung auf dem Fußballplatz.

Was ist passiert? Nach einem Foulspiel im Zweikampf, das der Schiedsrichter mit einem Freistoß ahndete, verlor der gefoulte Spieler die Kontrolle und verpasste einem unbeteiligten Gegenspieler einen heftigen Faustschlag ins Gesicht. Dabei zog sich der getroffene Spieler eine stark blutende Platzwunde an der Augenbraue zu und musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Schiedsrichter reagierte umgehend, zeigte dem Täter die Rote Karte und stellte den Spieler vom Feld. Dank des besonnenen Eingreifens konnte ein größerer Tumult verhindert werden.

Das Sportgericht Enz/Murr wird sich nun mit dem Vorfall beschäftigen und eine angemessene Strafe verhängen.

Wir wünschen dem verletzten Spieler eine schnelle und vollständige Genesung!"