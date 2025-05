Nach Suspendierung in Hohkeppel: Tokac wechselt zu Sportfreunde Siegen

Schon früh in seiner Jugend machte Tokac auf sein Talent aufmerksam. Der flexible Offensivspieler wechselte bereits in jungen Jahren in die Akademie von Bayer 04 Leverkusen, wo er nach dem Gewinn der U17-Meisterschaft bis zur U19 bleiben und mit einigen namhaften Spielern wie etwa Kai Havertz zusammen kicken sollte. Der Fahrdienst von Bayer 04 reichte seinerzeit bis ins Siegerland – mehr an Berührungspunkten gab es seither nicht, wie Tokac sagt: „Ich habe nie gegen die Sportfreunde gespielt, kenne den Verein aber natürlich als Traditionsclub aus der weiteren Umgebung."

Direkt aus der Jugend ging es für den gebürtige Engelskirchener im Anschluss eher zufällig in ein echtes Abenteuer: Der japanische Erstligist Shonan Bellmare verpflichtete ihn – obwohl der Plan eigentlich vorgesehen hatte, dass ein Berater einen japanischen Spieler bei Bayer vorstellt. „Ich bin ihm aufgefallen, er hat mich dann an Shonan weiterempfohlen“, führt Tokac aus: „Obendrein war der Trainer dort ein Koreaner, der in Deutschland studiert hat. Es hat einfach alles gepasst.“ Obgleich es nach dem Auftakt in Shonan in die zweite Liga nach Fukushima Utd. und daran anschließend zum Drittligisten Tochigi SC ging, denkt er gern an die Zeit in Fernost zurück: „Der Fußball in Japan ist sehr technisch visiert und man hat viele quirlige Gegenspieler. Insgesamt war es eine schöne Zeit mit vielen Erfahrungen."