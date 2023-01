Nach Suche: Etinosa Igbionawmhia unterschreibt bei Landesligist Landesliga, Gruppe 2: Der VfB Bottrop hat Abwehrspieler Etinosa Igbionawmhia unter Vertrag genommen.

Etinosa Igbionawmhia hat die Suche nach einem neuen Verein erfolgreich abgeschlossen. Der 22-jährige Defensivspezialist hat in der Landesliga, Gruppe 2, beim VfB Bottrop unterschrieben. Dort möchte er den Verein im Abstiegskampf unterstützen, um am Ende der Saison mit dem VfB den Klassenerhalt feiern zu können. Angebote gab es derweil reichlich für den jungen Spieler.

Dabei bleibt er der Landesliga, Gruppe 2, weiter treu. Spielte er in der ersten Saisonhälfte noch im Trikot des SV Genc Osman in Duisburg, schnürt er seine Fußballschuhe nun einige Kilometer weiter östlich in Bottrop. "Die Gespräche mit Bottrop waren sehr gut. Ich habe gemerkt, dass die Infrastruktur im Verein sehr gut ist und das ich mich generell wohl gefühlt habe. Außerdem wurde ich von den Kameraden auch sehr gut aufgenommen", schildet Igbionawmhia, warum er sich für den VfB entschieden hat.

Dort erwartet ihn eine gänzlich andere Ausgangslage als zuletzt bei Genc Osman. Während die Osmanen im Mittelfeld der Tabelle überwintern konnten, belegt der Aufsteiger aus Bottrop den letzten Rang. Zwar sind es nur vier Punkte bis zum rettenden Ufer, doch die Hinserie hat gezeigt, wie ausgeglichen und stark die Liga ist. "Da wir uns gerade im Abstiegskampf befinden, sind meine Ziele ganz klar der Klassenerhalt. Persönlich möchte ich gute Leistungen auf dem Platz zeigen und so dem Verein helfen", sagt der Winter-Transfer des VfB. Erstmalig im Trikot der Bottroper könnte er beim Testspiel gegen die SSV Buer am 22. Januar auflaufen. In der Liga geht es erst am 18. Februar wieder um Punkte. Dann empfängt der VfB den aktuell viertplatzierten TuS Fichte Lintfort.